60 estudiantes se citarán en Las Merindades para buscar soluciones a los retos del medio rural

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos (UBU), en el marco de la alianza universitaria europea RUN-EU y en colaboración con la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia (Sodebur), impulsa la segunda edición del Innothon Merindades 2026, una iniciativa centrada en la innovación y el desarrollo rural que reunirá esta semana a un total de 60 estudiantes en esta comarca.

En concreto, el encuentro, que se celebrará durante dos jornadas, contará con la participación de 15 alumnos de Formación Profesional de grado medio, 35 estudiantes de Bachillerato y 10 universitarios de la UBU, procedentes de distintas facultades. Todos ellos trabajarán de forma conjunta para analizar los principales desafíos del entorno y plantear soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la vida en sus territorios.

La vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas, Ileana Greca, destacó el éxito de la primera edición, celebrada en la capital en 2025, y subrayó el carácter práctico del proyecto y su impacto directo.

El traslado al 'terreno' es una de las principales novedades. Greca agradecía la propuesta al representante de Sodebur, Carlos Gallo, pues fue esta entidad la que, tras los buenos resultados cosechados el año pasado, sugería trasladar la ejecución del proyecto al entorno rural y trabajar con alumnado que reside en él. Así, "las soluciones van a estar más alineadas con las necesidades reales de los habitantes de estas zonas, que son los que mejor conocen los problemas a los que hacen frente en su día a día", indicó la vicerrectora.

En esta ocasión, el programa se desarrollará bajo el lema 'Smart Cities, Smart Villages' y, igual que en la edición anterior, seguirá la metodología Design Thinking, en la que un grupo dinamizador guía a los participantes desde la identificación de problemas hasta la elaboración de propuestas concretas. "No hay una directriz cerrada sobre qué deben hacer; la cuestión es cómo convertir nuestras localidades en entornos más inteligentes. Lo interesante, de hecho, es que no sabemos hacia dónde se van a dirigir las ideas que surjan al respecto", explicó Greca.

Carlos Gallo, por su parte, valoró la importancia de incorporar la visión joven en el diseño de políticas públicas: "Es una oportunidad de escuchar a este colectivo, porque ofrecen una experiencia directa y un gran conocimiento de los desafíos a abordar". En este sentido, el presidente de Sodebur consideró que iniciativas como esta ayudan a ajustar mejor las decisiones institucionales, pues "muchas veces las soluciones se plantean desde fuera y no terminan de responder a la realidad del territorio".

Con todo, a juicio de Gallo, el objetivo final va más allá, pues la institución provincial a la que representa persigue, a la postre, favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital en la provincia. "Queremos que encuentren oportunidades para quedarse y construir aquí su futuro profesional", apuntó Gallo, tras destacar que abordar las necesidades más acuciantes de estas zonas es el primer paso para atraer y retener población.

Según los encargados de presentar la cita, la experiencia de la edición anterior avala el potencial del Innothon. Dedicada a identificar mejoras vinculadas a la economía circular, entre las propuestas surgidas entonces llamaron la atención algunas vinculadas al turismo inteligente, la movilidad rural o la sostenibilidad.

"Presentaron ideas que no habíamos visto desde la administración porque estaban pensadas desde otra mirada", recordó, para ahondar en el valor diferencial de las ideas generadas por los estudiantes que después se trasladan a los distintos grupos de acción local de la provincia para estudiar su viabilidad. "Me consta que hay algunas de las del año pasado que han despertado gran interés", apostilló.

El proyecto cuenta con una dimensión europea, pues se impulsa de manera simultánea en distintas universidades de la alianza RUN-EU. Las propuestas seleccionadas, según indicó Greca, se compartirán posteriormente en un encuentro internacional, lo que permitirá comparar enfoques y comprobar que muchos de los retos del medio rural son comunes en distintos países.