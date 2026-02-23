El PP reclama en el Congreso la reapertura “urgente” del tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso impulsará una Proposición no de Ley, que será defendida por el diputado burgalés Ángel Ibáñez mañana martes en la Cámara Baja, para exigir al Gobierno de España la reapertura de la línea ferroviaria directa Madrid-Aranda de Duero-Burgos cerrada en gran parte desde 2011 tras el desprendimiento en el túnel de Somosierra.

La iniciativa, subraya que esta conexión es el enlace más directo entre Madrid y Burgos y fue durante décadas una de las grandes rutas para el tráfico de mercancías entre el centro y el norte de España, así como hacia Francia y otros países europeos. En su Proposición no de Ley, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a “iniciar de forma inmediata los trámites para reparar el túnel de Somosierra, liberar la bateadora atrapada y restablecer la plena operatividad de la infraestructura en ese punto crucial de la línea”.

Asimismo, a “recuperar y modernizar” toda la infraestructura ferroviaria de la línea Madrid-Aranda de Duero-Burgos, incluyendo túneles, trincheras, pasos, pontones, puentes y viaductos, con el objetivo de reabrir completamente este eje industrial, comercial y turístico de conexión directa entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero.

Según indicó Ibáñez, “recuperamos una iniciativa que se registró en su momento ante la total incertidumbre que los socialistas mantienen sobre esta infraestructura, ya que llevamos desde 2023 esperando a que se ejecute el estudio de viabilidad de la reapertura del Tren Directo, que acumula meses y meses de retraso”.

El Grupo Popular defiende que esta actuación no solo debe responder a criterios de rentabilidad económica, sino también de rentabilidad social, contribuyendo al equilibrio territorial en materia de infraestructuras y al reto demográfico en Castilla y León y en el conjunto de España. “Los socialistas de Burgos, con esta iniciativa tendrán que decidir en la votación si están del lado de Burgos o del lado de Puente y Sánchez, que sigue ninguneando a nuestra provincia”, señaló Ibáñez.