Los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos realizan una intervención creativa en el Creer

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, acogió hoy una intervención artística a cargo del alumnado de 1º y 2º de Bachillerato de Arte de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos. La iniciativa, realizada en la cafetería del centro, se enmarca en las actividades de sensibilización organizadas por el Creer con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras el próximo sábado, 28 de febrero.

Bajo el título ‘Un océano de realidades únicas’, el alumnado ha creado un mural sobre la cristalera de la cafetería del centro, transformando este espacio en un entorno simbólico inspirado en el fondo marino. La propuesta toma como referencia el lema de este año, ‘Todo lo que puedas imaginar’, y utiliza el océano como metáfora visual de la diversidad, la singularidad y la riqueza, que caracteriza a las personas que conviven con una enfermedad rara.

El fondo marino, lleno de vida y especies únicas, muchas de ellas poco visibles o desconocidas, refleja la diversidad de realidades que existen en torno a las enfermedades raras. A través del juego con la luz, el color y la transparencia del cristal, la intervención invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir aquello que habitualmente no se percibe a simple vista.

Con esta acción, el Creer reafirma su compromiso con “la sensibilización, la creatividad y la promoción de la inclusión, utilizando el arte como herramienta para visibilizar la diversidad y fomentar una mirada más empática hacia las enfermedades raras”, según subrayaron hoy fuentes de la organización.