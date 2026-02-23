Miranda de Ebro supera este lunes los 25 grados

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La localidad burgalesa Miranda de Ebro superó este lunes los 25 grados de máxima (25,1, concretamente), una temperatura alta para un mes de febrero, aunque alejada de las anotadas por diferentes estaciones de Canarias, que encabezaron este indicador en España, con hasta 32,2 grados, según los datos de Aemet consultados por Ical.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) puso en valor el contraste de temperatura en la Comunidad, al registrar 4,1 grados negativos en Sanabria (Zamora), la segunda más baja del país, solo por debajo de Molina de Aragón (Guadalajara), con -4,2 grados.

En Castilla y León, además de en Miranda de Ebro, anotaron 23,9 grados las localidades de Candeleda (Ávila), 23,6 en Sardón de Duero y Fuente el Sol (Valladolid), y 23,5 grados en Fresno de Sayago (Zamora).