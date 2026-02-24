El PSOE de Burgos organizará 15 encuentros abiertos y 8 sectoriales en campaña

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE de Burgos organizará 15 encuentros abiertos con vecinos y 8 sectoriales durante la campaña electoral de las autonómicas del próximo 15 de marzo que arranca el próximo jueves 26 de febrero con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que se celebrará a partir de las 18.00 horas en el Monasterio de San Juan.

Los 8 actos sectoriales se centrarán en sanidad, jóvenes, inmigración, vivienda, mayores, incendios forestales, mujeres y trabajadores. El encuentro sectorial de educación ya se celebró días atrás. El secretario de Organizado del PSOE de Castilla y León y cabeza de lista del PSOE por Burgos, Daniel de la Rosa, trasladó la idea de que los socialistas en campaña "ganamos un plus, nos va bien".

Será una campaña, añadió, basada "en la proximidad más absoluta, en la cercanía". En visitar "cada cada territorio de nuestra provincia, cada comarca, en esa escucha activa e intentar persuadir y seducir con nuestro programa de gobierno".

En estos encuentros, los socialistas burgaleses estarán acompañados por responsables del Gobierno de España, del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes y por responsables del Partido Socialista de la Comisión Ejecutiva Federal, aunque De la Rosa no quiso adelantar nombres ante el cambio constante de agendas.

Una afirmación que hizo con el refuerzo que dan las últimas encuestas, que dan unos resultados similares a los de hace cuatro años, aunque sufriendo para mantener los 28 procuradores, cinco en el caso de Burgos. Ese quinto procurador del PSOE será la batalla que se dirima en la circunscripción de Burgos.

Por ello, De la Rosa recordó que "el mayor enemigo" es la abstención. En este caso, la abstención "del voto progresista", por lo que volvió a pedir el voto útil para el PSOE, ya que, remarcó, en una circunscripción como la de Burgos ese voto disperso entre otras opciones de izquierda no va a ningún sitio, según De la Rosa, aprovechó para "intentar también persuadir y seducir a ese votante harto del Partido Popular y de Mañueco, de 40 años de PP y de Mañueco".

De la Rosa se mostró convencido de que si se logra este objetivo "ganaremos las elecciones en Castilla y León", lo que aprovechó para volver a lanzar el reto al PP de que gobierne "la lista más votada", aunque la respuesta del líder del PP de Castilla y León es que "se lo preguntemos a Sánchez".

La número dos de la lista del PSOE por Burgos, Virginia Jiménez, destacó que los socialistas burgaleses "sabemos muy bien lo que necesitan los burgaleses". Habló de forma especial de las necesidades en materia sanitaria, como centros de salud o plazos reales para el nuevo hospital de Aranda. En Miranda, su localidad, criticó que para una primera consulta de Oftalmología en el Santiago Apóstol haya que esperar más de un año. "Hay más de 5.000 pacientes en lista de espera", lamentó.

También criticó que el hospital de Miranda va a pasar de tener cinco anestesistas a tres. "Ahora Miranda se encuentra con que se están cerrando quirófanos porque no se puede operar, porque no tenemos anestesistas", afirmó. Y uno de esos tres profesionales está a media jornada. Jiménez también recordó que se ha tenido que cerrar la Unidad de Dolor.

La número dos del PSOE de Burgos a las elecciones autonómicas recordó también otras carencias en materia de movilidad, como la variante de Salas de los Infantes, la necesidad de más suelo industrial, en concreto avanzar en el Puerto Seco de Aranda, o la vivienda.