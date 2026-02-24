Herido un ciclista tras chocar con un coche en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de unos 70 años ha resultado herido en un accidente registrado esta mañana en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 9.30 horas en la que se alertaba de un accidente entre una bicicleta y un turismo en la calle Vitoria, a la altura del número 69, junto a la Subdelegación de Defensa.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisa del accidente a la Policía Nacional y a la Policía Local de Burgos, y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para un varón de unos 70 años con dolor de rodilla.