Femebur promueve un test pionero para detectar la enfermedad renal en trabajadores de la industria

La Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur) da un paso decisivo en la vigilancia de la salud de los trabajadores de la industria, en una iniciativa en la que contará con el asesoramiento médico de la Unidad de Nefrología y Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

En un compromiso firme con el bienestar, la patronal ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto en el que participan varias empresas burgalesas como Benteler, Hiperbaric, Adventis, TMP, Nicolás Correa, Gonvarri, Desmasa, Edscha, Grupo Komtes, Suministros Viper, Tequipo, Imesa, y se irán sumando otras sucesivamente para implementar el protocolo clínico asistencial ‘Objetivo No Diálisis’ (OND) dentro de sus reconocimientos médicos laborales de este año, beneficiando a miles de trabajadores.

Esta iniciativa busca transformar la medicina del trabajo mediante el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica, utilizando para ello la determinación del cociente albúmina creatinina (CAC) en orina. La prueba se integrará de forma sistemática en los reconocimientos médicos sin requerir nuevas muestras de orina ni incrementar el tiempo de la consulta, aprovechando el circuito asistencial ya existente para aportar un valor preventivo superior.

La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer Burgos) apoya esta iniciativa, dado el impacto que tiene la enfermedad renal en la vida de los que la padecen, considerándola pionera y necesaria para identificar, prevenir y tratar esta enfermedad de forma precoz, evitando así su evolución en incluso llegada a diálisis o trasplante renal.

El protocolo OND es un modelo clínico asistencial impulsado inicialmente en el ámbito público cuyo eje central son los médicos de Atención Primaria, protagonistas en la identificación precoz y el seguimiento de los pacientes. Este trabajo se articula con el liderazgo del doctor Didier Sánchez, médico del Servicio de Análisis Clínicos, la doctora Mª Jesús Izquierdo, jefa del Servicio de Nefrología del HUBU, el doctor Emilio González Parra, jefe asociado del Servicio de Nefrología de la Fundación Jiménez Díaz, y el doctor Sebastián Mas, en una coordinación estrecha entre niveles asistenciales. Su éxito radica en la detección de la enfermedad renal "oculta" mediante la determinación del CAC en orina, un marcador de daño renal mucho más precoz que la estimación del filtrado glomerular (FGe) empleada en los controles rutinarios. Mientras que el FGe suele alterarse cuando el daño ya está establecido, el CACu permite identificar la patología en sus estadios iniciales, facilitando un tratamiento temprano que evita la progresión de la enfermedad y de posibles patologías cardiovasculares asociadas.

Durante sus dos años de aplicación en Burgos, este protocolo permitió identificar a un 14,1% de la población afectada que no habría sido diagnosticada sin esta prueba específica. Estos pacientes están siendo ya tratados, lo que garantiza la no progresión de su dolencia. El impacto de estos resultados ha trascendido el ámbito nacional, logrando que el protocolo sea exportado internacionalmente bajo la publicación del estudio ONDAAS en el prestigioso Clinical Kidney Journal. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado recientemente la necesidad de identificar a estos pacientes de forma temprana dada la alta prevalencia de la enfermedad renal y la disponibilidad de tratamientos efectivos si se aplican a tiempo.

Compromiso con la salud del trabajador

El presidente de Femebur, Andrés Hernando, destaca que esta iniciativa responde a la responsabilidad ética de la patronal con el capital humano: “Desde el sector privado cuidamos de forma decidida de nuestros trabajadores; por ello, aplicaremos un asesoramiento médico de vanguardia basado en resultados clínicos probados para evitar que la enfermedad progrese hacia patologías cardiovasculares o la necesidad de diálisis”. El gerente de las plantas de Benteler de Burgos y Palencia, Roberto Cossio, apunta que se trata de un compromiso con el bienestar de la comunidad para mejorar la salud de todos.

Con esta medida, la industria de Burgos se sitúa a la vanguardia de la prevención, garantizando que una patología silenciosa sea detectada y tratada antes de alcanzar estadios graves.