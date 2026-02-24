Detenidos cuatro jóvenes en Burgos por agredir en grupo a una menor

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron a cuatro jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 19 años siendo dos de ellos menores de edad, quienes participaron presuntamente en una agresión grupal en la que una joven de 17 años sufrió poli-contusiones por las que tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario (HUBU). Los detenidos están investigados por un delito contra la integridad moral.

El pasado 24 de enero sobre las 00.30 horas, un conocido de la víctima le llamó por teléfono y le pidió quedar con la excusa de hablar de varios asuntos. Ella le dijo donde se encontraba, aceptando la propuesta. Minutos después, en lugar de presentarse ese chico en cuestión, aparecieron en el lugar (un bar del distrito sur de Burgos) un grupo de once jóvenes, la mayoría chicas que formaban parte de su antiguo grupo de amigos, según manifestaciones de la propia joven.

Ya en la calle, el grupo comenzó a intimidar a la víctima, que se vio literalmente rodeada y acosada, observando como una de las jóvenes grababa en todo momento lo que ocurría con su teléfono móvil. En un momento dado, varios de los jóvenes la agarraron por la fuerza, la llevaron hasta un portal cercano, para seguidamente proceder a propinarle numerosos puñetazos y golpes, a la vez que la escupían. La agredida, de 17 años de edad, denunció los hechos en sede policial aportando parte médico de las lesiones sufridas.

A juicio de los investigadores de la Policía Nacional, el encuentro con la víctima fue acordado previamente y estuvo planificado, con el objeto de acosarla, intimidarla y finalmente agredirla. Todos los presentes en los hechos descritos han sido identificados, y se han llevado a cabo las declaraciones testificales precisas para esclarecerlos.

Tras determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados, han resultado detenidas tres chicas y un chico, quienes están investigados por un presunto delito contra la integridad moral.

Además, sobre el joven agresor pesaba una orden judicial de ingreso en un centro de protección de menores, derivada de hechos delictivos cometidos con anterioridad, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.