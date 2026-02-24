San Millán alerta de que la falta de capacidad eléctrica y la burocracia amenazan la inversión industrial en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cerca de medio centenar de empresas industriales de la provincia participaron en el Consejo Industrial de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), celebrado en la planta burgalesa de Skretting, dirigida por Sergio Alanis, en una convocatoria marcada por la preocupación por la energía, la burocracia y la falta de talento cualificado.

El encuentro, primero de estas características desde la elección de Nacho San Millán como presidente de la Confederación, ha servido para fijar prioridades y trasladar un mensaje claro: la competitividad de la industria burgalesa depende de decisiones estructurales que no pueden demorarse.

San Millán ha advertido de que, pese al elevado nivel de generación renovable en la provincia, la red de distribución eléctrica presenta limitaciones que podrían frenar inversiones industriales de alto valor añadido si no se amplía su capacidad. Por ello, FAE reclamará al nuevo Ejecutivo autonómico que surja tras las elecciones del 15 de marzo un compromiso firme con inversiones en infraestructuras energéticas que garanticen suministro y crecimiento.

La organización empresarial también ha puesto el foco en la simplificación administrativa. La lentitud en la tramitación de proyectos y la acumulación de requisitos burocráticos continúan, según trasladan las compañías, condicionando la ejecución de inversiones. Por ello, del mismo modo, FAE defenderá ante la Junta de Castilla y León medidas concretas de agilización y reducción de cargas.

Las infraestructuras logísticas han constituido otro de los ejes centrales: el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías y la plena integración de plataformas como el Puerto Seco siguen siendo asignaturas pendientes para reforzar la capacidad exportadora del tejido industrial.

Junto a los factores estructurales, el presidente de FAE ha abordado dos cuestiones internas de especial impacto: el absentismo laboral y la escasez de perfiles técnicos cualificados. La Confederación prepara una campaña de sensibilización dirigida a empresas y trabajadores para reducir el impacto del absentismo en la productividad y ha establecido un convenio de colaboración con Grupo Talento, firma especializada en captación de talento internacional para facilitar la incorporación de profesionales técnicos en sectores con vacantes difíciles de cubrir.

Además de una visita a la planta de la industria anfitriona, Skretting, el Consejo ha incluido, además un análisis del contexto internacional a cargo de Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School, quien ha examinado los riesgos geopolíticos y económicos previstos para 2026 y su impacto en mercados y comercio global.

Skretting España S.A. es la filial española del grupo internacional Skretting, líder mundial en la producción de soluciones nutricionales para la acuicultura y parte de Nutreco, grupo global de nutrición animal. Con una planta de producción en Cojóbar, la compañía se dedica a la fabricación y comercialización de piensos de alta calidad para más de 60 especies acuícolas y animales domésticos, combinando innovación, sostenibilidad y excelencia en sus procesos.