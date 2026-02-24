Aprobada la iniciativa que reclama en el Congreso la reapertura “urgente” del Tren Directo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso consiguió sacar adelante una Proposición no de Ley, que fue defendida por el diputado burgalés Ángel Ibáñez hoy en la comisión de Transportes de la Cámara Baja, para exigir al Gobierno de España la reapertura de la línea ferroviaria directa Madrid-Aranda de Duero-Burgos, cerrada en gran parte desde 2011 tras el desprendimiento en el túnel de Somosierra.

Por ello, Ángel Ibáñez anunció que “desde mañana mismo comenzaremos un seguimiento intenso para que la propuesta aprobada hoy en el Congreso no caiga en saco roto, y que así se acaben ya los años de silencio e inacción del gobierno en esta línea ferroviaria con la complicidad del partido socialista”.

En su intervención, el secretario adjunto del Grupo Popular recalcó que “es necesario recuperar esta línea directa por la importancia del tráfico de mercancías en el eje Bilbao-Algeciras, esta línea sería un impulso para asentar población y para la permanencia, ampliación e instalación de industrias en las zonas que vertebra del norte de Madrid; el este de Segovia; y la mitad sur de Burgos”.

Asimismo, el diputado ‘popular’ recordó que “han sido decenas de iniciativas aprobadas por ayuntamientos como Burgos y Aranda, las diputaciones de Burgos y Segovia, las Cortes y hasta la propia Junta de Castilla y León comprometiendo implicación en la gestión futura de la línea una vez se abra”.

Además, señaló que “Oscar Puente no ha mostrado nunca el más mínimo interés en ninguna infraestructura para Burgos, y menos en este ferrocarril, usando la torpe excusa de engordar su coste para justificar su negativa a afrontar el proyecto”. “Cómo será que, hasta dirigentes socialistas, como la presidenta de esta Comisión, secretaria provincial del PSOE de Burgos Esther Peña lo ha criticado”, señaló Ibáñez.

Desde el PP recordaron que desde el año 2023 se espera un estudio de viabilidad para la reapertura de la línea Madrid-Aranda de Duero-Burgos que fue encargado por el Gobierno, y al que -precisaron- “se le han concedido prórrogas sin que casi tres años después se conozca nada sobre su contenido”.

El texto aprobado en su literalidad, indica que se insta al Gobierno a “iniciar de forma inmediata los trámites para reparar el túnel de Somosierra, liberar la bateadora atrapada y restablecer la plena operatividad de la infraestructura en ese punto crucial de la línea”. También a “recuperar y modernizar toda la infraestructura ferroviaria de la línea Madrid-Aranda de Duero-Burgos, incluyendo túneles, trincheras, pasos, pontones, puentes y viaductos, con el objetivo de reabrir completamente este eje industrial, comercial y turístico de conexión directa entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero”.

Voto a favor del PSOE

El diputado socialista por Burgos, Álvaro Morales, reiteró hoy el compromiso del Gobierno con la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, durante la comisión de Transportes del Congreso, que aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular en ese sentido y con el voto a favor del PSOE.

“Nuestro voto va a ser favor porque creemos en el Directo, no como ustedes, que no hicieron nada”, replicó al diputado del PP por Burgos, Ángel Ibáñez. En su intervención, Morales aseguró que el Ejecutivo central está actuando “con rigor” en el caso del Directo, con una movilización de más de 30 millones de euros desde 2018, con la elaboración de un estudio técnico para retirar la bateadora atrapada en el túnel desde 2011 y con la puesta en marcha de un estudio de viabilidad integral en curso sobre su reapertura, “que determinará los próximos pasos con rigor técnico”.

Así, comparó la gestión actual con la de los siete años de gobiernos del PP desde que se produjo el hundimiento en el túnel de Somosierra, y le acusó de “desidia”. También de “certificar la defunción de la línea por la espalda”, con el informe contrario de la ministra de Fomento Ana Pastor, quien en 2015 “despachó el asunto diciendo que la línea era muy costosa y que, si los empresarios la querían, se la pagaran ellos mediante una iniciativa privada”.

“La prueba definitiva de su cinismo es que el 28 de julio de 2016, solo 24 horas después de las elecciones generales, comenzaron a desmantelar las vías secundarias de Lozoyuela y Buitrago”, le espetó a Ibáñez.

En esa misma línea, recordó que la actual alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, eludió comprometerse con invertir en esta línea para su reapertura cuando era senadora durante un debate en 2018, “porque era muy costoso según decía”, con lo que consideró que “es curioso verla hoy liderar manifestaciones”.