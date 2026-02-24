La Universidad Isabel I se convierte en embajadora de la Catedral con el programa 'Piedras Vivas'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I (Ui1) ha recibido el reconocimiento oficial de la Catedral de Burgos por su implicación en el programa «Piedras Vivas», la primera estructura de colaboración empresarial diseñada por la Seo para garantizar la conservación de su patrimonio y sostener proyectos sociales en la diócesis en un acto en el que el rector recibió de manos del presidente del Cabildo un obsequio institucional tallado en piedra de Hontoria. La entrega, que tuvo lugar en la Capilla de los Condestables, sirvió para formalizar el papel de la institución académica como patrocinadora de esta iniciativa que busca integrar al tejido profesional de la ciudad en el mantenimiento del templo.

El rector de la universidad, Alberto Gómez Barahona, recibió de manos del presidente del Cabildo, Félix Castro, el emblema de piedra que simboliza la condición de la Universidad Isabel I como embajadora de la marca Catedral. Durante el encuentro, el presidente del Cabildo remarcó que el hecho de que la universidad forme parte de este programa es todo un honor, al tiempo que recordó el papel histórico de las catedrales como «fuentes del saber, de la cultura y de la ciencia».

La vinculación entre ambas entidades refleja una voluntad de permanencia que trasciende lo meramente económico y, en ese sentido, Castro Lara señaló que este apoyo demuestra que hoy se sigue haciendo catedral «no de una manera constructiva y física, sino desde el corazón», pero también desde el «afecto» y desde la «colaboración». Castro insistió en que el monumento burgalés se mantiene como un espacio abierto que se construye «felizmente con todos aquellos con los que caminamos juntos» y trasladó un mensaje de «orgullo y agradecimiento» en nombre del Cabildo por el compromiso mostrado por la institución educativa.

Por su parte, el rector Alberto Gómez Barahona expresó su satisfacción por participar en esta iniciativa y puso de manifiesto la relevancia de la propuesta «Piedras Vivas» que «pone en valor la catedral» al abrirla de esta forma a la sociedad civil y «hace un gran favor a la ciudad y a la cultura en general». Los fondos obtenidos por la Seo a través de estas alianzas en el marco de «Piedras Vivas» tendrán un destino finalista, ya que se dedicarán a proyectos sociales vinculados a áreas fundamentales para la comunidad como la educación y la sanidad.