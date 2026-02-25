Estudiantes italianos ponen a prueba su ingenio con un desafío de estructuras en la Escuela Politécnica Superior

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un grupo de estudiantes de Bachillerato Tecnológico procedente del Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore de Fidenza, Parma (Italia), y que actualmente realiza un intercambio el IES Camino de Santiago de Burgos, participó en taller “Altura y Equilibrio: Desafío de estructuras articuladas, celebrado el 19 de febrero en el Campus Milanera de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Burgos.

La propuesta planteó un reto de carácter eminentemente experimental a estos estudiantes de entre 16 y 18 años: construir la estructura articulada más alta posible utilizando únicamente pinchos de madera y cinta adhesiva. El diseño debía reunir una condición adicional decisiva: que pudiera mantenerse en pie y ser trasladada sin colapsar.

El desafío combinó creatividad, estrategia e ingenio técnico de los equipos, introduciendo al alumnado en conceptos clave de la ingeniería como el equilibrio, la estabilidad y el comportamiento de sistemas articulados. Además, el formato de la actividad favoreció el trabajo colaborativo, la toma rápida de decisiones y la mejora iterativa de prototipos en un entorno dinámico y motivador.

El taller estuvo organizado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Edificación (GIIE) y el Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno, en el marco de su compromiso con la divulgación, la orientación vocacional y la promoción de metodologías activas en el ámbito de la ingeniería.

Visita a instalaciones punteras de la EPS

Ante el interés mostrado por el grupo visitante, los organizadores condujeron una visita por los talleres de Construcción y de Grandes Estructuras tras el desarrollo de la actividad. Se trata de unos espacios modernos y punteros a nivel nacional, donde se imparten las prácticas de los grados de Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Durante el recorrido, los estudiantes se mostraron especialmente impresionados por la amplitud, el equipamiento y las posibilidades formativas de estos entornos de aprendizaje práctico.

Esta iniciativa refuerza la apuesta de la EPS acercar la ingeniería a estudiantes preuniversitarios y promover el interés por las disciplinas STEM mediante experiencias prácticas y participativas.