Dos estudiantes del IES Diego Porcelos, rumbo a la Olimpiada nacional de Biología

Elías Camarero y Lucía Xinshi representarán a Castilla y León en la Olimpiada nacional de Biología.ECB

Elías Camarero Garcinuño y Lucía Xinshi Valenciano Ramos, estudiantes del IES Diego Porcelos, se han proclamado ganadores de la XXI Olimpiada autonómica de Biología de Castilla y León. Ambos compartirán representación en la fase nacional con Miguel Villanueva Sanz, alumno del IES Núñez de Arce (Valladolid), tras imponerse en las pruebas celebradas de manera simultánea en las cuatro universidades públicas de la comunidad el pasado 23 de enero.

Los tres primeros clasificados acudirán ahora a la Olimpiada nacional, prevista del 12 al 15 de marzo en Cantabria, donde competirán con estudiantes seleccionados en el resto de comunidades.

La entrega de premios se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Además de los ganadores, recibieron reconocimiento los participantes con los tres siguientes mejores resultados, que quedan como suplentes: Marcos Tazón Blanco, del IES Núñez de Arce; Lucía Gallo López, del IES Zorrilla; y Violeta Palomo Delgado, del IES Emilio Ferrari, todos ellos en Valladolid.