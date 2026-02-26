'UBUShadowing', el programa de la UBU para resolver dudas antes de elegir estudios universitarios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El programa ‘UBUShadowing’ ha llevado a 82 estudiantes de 1º de Bachillerato de once centros educativos burgaleses a las aulas de la Universidad de Burgos, donde han compartido clase y rutina con universitarios que han ejercido como mentores “sombra”. La iniciativa busca acercar la vida universitaria a quienes el próximo curso tendrán que decidir qué estudios superiores cursar y resolver dudas en un entorno más directo, dentro y fuera del aula.

Planteado este año como experiencia piloto con centros de la capital, el objetivo es que en la próxima edición se amplíe también a institutos y colegios de la provincia. La propuesta se suma a otras fórmulas de orientación, como las jornadas de puertas abiertas o las visitas familiares, pero introduce un elemento diferencial: la participación en clases reales y el acompañamiento continuado de estudiantes de la UBU.

“Es una experiencia muy necesaria”, señala Alba Fernández Alonso, directora de Orientación y Mentoría Estudiantil de la Universidad de Burgos, porque, aunque los preuniversitarios participan en jornadas de puertas abiertas y también realizan visitas con las familias, “esta es la única oportunidad que tienen para entrar en clase de manera real y también para hacer esas preguntas a los mentores que quizás no se les ocurren o no hacen por vergüenza en el Servicio de Orientación o a los vicerrectores”, apunta.

El papel de los universitarios es clave en el desarrollo del ‘UBUShadowing’. Son ellos quienes guían a los estudiantes de Bachillerato y se convierten en “shadowers” durante la jornada, acompañándolos en las clases, los descansos o la cafetería, para que puedan vivir la universidad tal y como es. “Es una experiencia enriquecedora”, afirma Fernández, “porque los que vienen no se ven solos y los que están aquí se ven con una faceta muy útil”.

En esta edición han participado alumnos de los IES Enrique Flórez, Comuneros de Castilla, Conde Diego Porcelos, Diego Marín Aguilera, Cardenal López de Mendoza y Camino de Santiago, además de estudiantes de los colegios Liceo de Castilla, Niño Jesús-Fundación EDUCERE, San Pedro y San Felices, Santa María la Nueva y San José Artesano, y MM. Concepcionistas. Entre el lunes y el miércoles, el grupo ha asistido a clases de los Grados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Psicología, Administración y Dirección de Empresas, Doble Grado en Derecho y en Ciencia Política y Gestión Pública, Maestro en Educación Infantil, Diseño de Videojuegos, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería Informática.