De la RSE al valor estratégico: Las empresas analizan en Burgos cómo integrar talento diverso en la industria

La diversidad ha dejado de ocupar un lugar periférico en el discurso empresarial para instalarse en el centro de las decisiones que marcan la competitividad. Ese fue el hilo conductor del encuentro celebrado este 26 de febrero de 2026 en Burgos por APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, e Inserta Empleo, entidad de la Fundación ONCE, que reunió a compañías industriales, responsables de recursos humanos y especialistas en gestión del talento bajo la premisa de que integrar equipos diversos va más allá de ser una cuestión de responsabilidad social y se convierte en una palanca con impacto económico y de sostenibilidad para el tejido productivo.

La jornada, titulada “Talento diverso y competitividad industrial: de la RSE al valor estratégico”, planteó precisamente ese cambio de enfoque. En un contexto en el que la sostenibilidad y el compromiso social forman parte del núcleo del valor empresarial, los participantes debatieron cómo la responsabilidad social ha evolucionado desde un papel complementario hacia modelos de gestión inclusivos con efectos medibles también en reputación, innovación y rendimiento.

La apertura institucional corrió a cargo de Begoña Grijalvo, directora de Inserta Empleo en Castilla y León y La Rioja, y Vanessa García, directora de APD en Castilla y León, quienes situaron la diversidad como un elemento estratégico ligado al desarrollo industrial sostenible. Desde ahí, la jornada avanzó hacia los retos internos que afrontan las compañías cuando la inclusión se convierte en una política de empresa y no en una acción aislada.

En ese tramo, Pilar Llácer, filósofa y experta en recursos humanos, abordó los desafíos del liderazgo en el siglo XXI, con una mirada puesta en la cultura corporativa y el propósito como factores diferenciales en un entorno industrial en transformación. La dimensión normativa llegó con la ponencia “Diversidad y marco legal: cómo convertir la obligación en estrategia empresarial”, impartida por Juan Pascual, asociado senior de Garrigues, que puso el foco en el marco regulatorio y en las exigencias de cumplimiento a las que se enfrentan las empresas.

El debate aterrizó después en experiencias concretas con la mesa redonda “Más allá del cumplimiento. Cómo integrar talento diverso en la industria”. En ella participaron Nieves Pico, responsable de Comunicación en Adisseo; Guzmán Díez, director de Recursos Humanos de Benteler; y Malena Pérez, directora de Corporación Social en Flor Burgalesa, quienes compartieron aprendizajes vinculados a la inclusión laboral de personas con discapacidad y a los efectos que perciben en cohesión interna e impulso innovador.

Durante la clausura de este encuentro se reforzó la idea de que la diversidad ya no ocupa un capítulo separado de la gestión de los recursos humanos y ha pasado a ser una vía para reforzar la competitividad industrial y la sostenibilidad del tejido empresarial, con impacto directo en la capacidad de las organizaciones para atraer talento, adaptarse y crecer.