Burgos invertirá 1,66 millones en mejorar la atracción de turistas

El equipo de Gobierno ha adjudicado cuatro lotes del proyecto de la Plataforma Inteligente de Destino por un importe de licitación de 1,6 millones de euros. La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, apuntó que «el contrató está financiado mediante los fondos europeos Next Generation» y supondrá «la instalación de sensores para monitorizar el flujo de visitantes para conocer mejor y con más en detalle qué estrategias hay que seguir para mejorar los datos» y «atraer más turismo a la ciudad».

La instalación de este sistema es una de las 25 medidas que configuran el Plan de Sostenibilidad Turística diseñado en 2022 por Promueve, ahora ProBurgos, para su progresiva puesta en marcha entre 2023 y 2026 y el objetivo de la plataforma, que tiene carácter nacional, será integrar, relacionar y combinar datos públicos y privados para generar más inteligencia competitiva en los ecosistemas de los destinos españoles.

Tal y como se explicaba desde el equipo de Gobierno hace unos meses, la plataforma diseñada tendrá que poder alinearse con la que tiene previsto desarrollar la Junta de Castilla y León, así como las impulsadas por otras entidades en el ámbito nacional. Su utilización, en todo caso, «deberá permitir a Burgos incrementar la calidad de los servicios turísticos ofertados, adecuarlos a la demanda, diversificar la oferta, desestacionalizar las visitas, impulsar procesos de promoción y comercialización y llevar a cabo marketing digital y materiales interactivos que repercutan en más viajeros, estancias más largas y más gasto».

Telefonía

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación del expediente y los pliegos de condiciones para la contratación del servicio de telefonía y datos del Ayuntamiento de Burgos, una medida que «busca regularizar la situación administrativa del consistorio». Hasta la fecha, «este servicio se venía sufragando mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito», recordó.

El contrato cuenta con un presupuesto base de 1,6 millones de euros para un periodo de cuatro años, sin posibilidad de prórroga, «asegurando así una actualización competitiva de las infraestructuras de comunicación municipales».

Policía y Bomberos

En otros orden de cosas, sBallesteros avanzó que se ha nombrado al representante de la administración para la recepción de las obras de rehabilitación del edificio de Policía Local y Bomberos, «cuya finalización está prevista para mañana, 27 de febrero».

La actuación, adjudicada al Grupo Herce, por un importe de 7,3 millones de euros, requería en el último momento una ampliación de plazo por los trabajos pendientes en la torre de emergencias de los bomberos y la puesta en marcha de los equipos que, tal y como explicó la popular en anteriores comparecencias no podía realizarse hasta después del 11 de febrero debido a que Iberdrola no daba la ampliación de potencia eléctrica hasta el día 10.

La superficie útil de las dos plantas será de algo más de 1.100 metros cuadrados, a razón de más de 500 en la baja y otros tantos en la primera. Para mejorar en accesibilidad se ha contemplado la construcción de un ascensor.