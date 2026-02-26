El fundador de Nude Project, premiado en la Universidad de Burgos por su 'Talento Emprendedor'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con 25 años de edad y al frente de una marca con presencia internacional, el burgalés Álex Benlloch ha recibido el Premio Talento Emprendedor de la Universidad de Burgos en su primera edición en un acto, celebrado en el Paraninfo de la UBU con aforo completo ante el que Benlloch agradeció «muy emocionado» el reconocimiento y admitió que «no me habían hecho algo así en mi vida».

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, destacó que Alex Benlloch «encarna el espíritu del emprendedor moderno» porque «ha logrado crear una comunidad que se identifica con sus valores y ha demostrado que la pasión se puede convertir en algo tangible». En su intervención, defendió también que reconocer desde la Universidad «la valentía y dinamismo» de jóvenes como él, que impulsan la innovación y el desarrollo socioeconómico, «nos enriquece como universidad y nos enorgullece como comunidad académica y como burgaleses».

Durante una conversación con la periodista Sandra Martínez Andrés, el joven emprendedor repasó los inicios del proyecto y los retos que afronta hoy en liderazgo, sostenibilidad y crecimiento empresarial. En ese contexto, explicó que uno de los objetivos actuales de la marca pasa por lograr que la edad media de su público «los acompañe», con la idea de evolucionar hacia una «marca de moda» y no limitarse a camisetas y sudaderas. En esa línea, apuntó la intención de ampliar el catálogo para construir un «total look». En su mensaje a los estudiantes, animó a trabajar en aquello que les interesa, porque «si haces algo porque de verdad te gusta y te llena es cuando tienes más posibilidades de triunfar porque vas a dedicar más horas que los demás a hacerlo posible, y además vas a disfrutar».

El fundador de Nude Project recibe en Burgos el Premio Talento Emprendedor ante un Paraninfo lleno.

Benlloch compartió el momento con parte de su familia, que subió al escenario al final del acto y de los que admitió que son «el espejo de todo lo que intento ser, bondadoso y buena persona, y esa es mi guía». Tras la entrega del premio, el emprendedor mantuvo un encuentro más cercano con varios estudiantes en el espacio UBU Tienda.

Moda urbana

Nude Project nació en 2019 de la mano de Álex Benlloch y Bruno Casanovas como marca de moda urbana y, desde entonces, se ha convertido en un referente para la generación Z. Con el lema «By artists, for artists», la firma ha vestido a artistas como Madonna, Jaden Smith, Aitana o Rauw Alejandro y ha contado en campañas con figuras como Ronaldinho, Belén Esteban y Victoria de Marichalar.

Álex Benlloch, premiado en la UBU, explica el salto de Nude Project hacia una "marca de moda" y el "total look".

Desde la marca sostienen que «más que una marca, el valor de Nude Project es la creación de una comunidad de seguidores incondicionales». Su ropa se distribuye en nueve tiendas físicas en Berlín, Amsterdam, París, Milán, Lisboa, Barcelona, Madrid, Valencia e Ibiza, además de pop up en ciudades como Miami, Roma o Copenhague, y llega a más de 100 países.