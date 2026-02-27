La subestación Villímar, con 11 líneas de alta tensión, abre sus puertas a estudiantes de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un grupo de estudiantes del Centro de Educación Secundaria Salesianos Padre Aramburu visitó la subestación transformadora Villímar de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, situada en el barrio burgalés del mismo nombre. La iniciativa acercó la actividad de la compañía a jóvenes que se preparan para incorporarse en el futuro al sector eléctrico y les ofreció una visión práctica del trabajo que se realiza en este tipo de instalaciones.

La subestación Villímar forma parte de la red de transporte y distribución y cuenta con dos transformadores de 100 y 93 megavoltamperios (MVA). Su función consiste en convertir la muy alta tensión, 220 kilovoltios (kV), en alta tensión, 45 kV, para su posterior distribución. Con un total de once líneas de alta tensión, esta infraestructura da servicio a gran parte de la provincia y refuerza la seguridad del suministro en el nordeste de la capital burgalesa.

La jornada incluyó una sesión técnica impartida por José Antonio Lara, responsable de la UTS Burgos de i-DE. En ella, explicó el papel de los principales equipos de la subestación, servicios auxiliares, sistemas de control, protecciones y transformadores, y repasó aspectos vinculados al mantenimiento, la operación diaria y la gestión medioambiental asociada a este tipo de infraestructuras eléctricas.

La visita incorporó además contenidos orientados a la identificación de instalaciones eléctricas y a la comprensión de conceptos básicos de electricidad, con especial atención a los efectos de la corriente en el cuerpo humano y a las prácticas de prevención de riesgos laborales que se aplican en entornos industriales. El recorrido completó la parte técnica con una perspectiva de seguridad y organización del trabajo, habitual en las tareas de operación y mantenimiento.

La subestación Villímar suministra electricidad a más de 82.000 clientes, entre mercado urbano y rural, y cubre las necesidades de las principales industrias del polígono industrial de Gamonal. Con este tipo de acciones, i-DE dio a conocer su actividad y contribuyó a la formación de futuros profesionales, al facilitar que el alumnado planteara dudas y entendiera de primera mano el funcionamiento de una instalación propiedad de Iberdrola.