Feijóo visitará Burgos en la recta final de la campaña de Castilla y León

El PP de Burgos recibirá la visita de Alberto Núñez Feijóo en la recta final de la campaña electoral en Castilla y León. Lo acaba de confirmar Andrea Ballesteros, coordinadora provincial, a expensas de concretar fecha en función de la agenda del líder 'popular'.

Es probable, de hecho, que Feijóo se desplace a algún otro punto de la provincia. Serían, en todo caso, «municipios de mediano tamaño». Asimismo, se prevé la llegada de otros mandatarios nacionales tanto en la capital como en otras localidades.

No se contempla, al menos «en principio», la visita de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso. No en vano, Ballesteros prefiere dejar en «interrogante» dicha posibilidad habida cuenta de que la presidenta de la Comunidad de Madrid sí acudirá a otras provincias para respaldar públicamente a Alfonso Fernández Mañueco.

Mientras tanto, el PP ya trabaja en la organización de un «gran acto» que tendrá lugar la próxima semana en Burgos. Está por ver si junto a Mañueco y la candidatura provincial acude algún barón nacional del partido. Por otro lado, los 'populares' instalarán una caseta fija en el paseo del Espolón y carpas móviles en «todos los barrios» de la capital, así como en Aranda de Duero, Miranda de Duero y los «principales municipios».