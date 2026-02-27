Desmantelan un narcopiso en Burgos y se incautan de 75 gramos de cocaína y 250 pastillas de Lorazepam

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Un joven ha sido detenido en Burgos y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en una operación denominada Manzano en la que se ha desmantelado un narcopiso en la capital bugalesa en el que se han incautado 75 gramos de cocaína, 830 gramos de marihuana y 250 pastillas de Lorazepam.

La Policía Nacional ha informado de que el joven había sido detenido con anterioridad por hechos de similares características y ha explicado que la vivienda era utilizada como punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes.

La investigación comenzó hace unos meses ante informaciones que apuntaban a que un individuo de mediana edad se dedicaba a vender cocaína a consumidores finales desde su domicilio. Las mismas fuentes policiales han explicado que el control sobre la actividad diaria del ahora detenido, permitió documentar ante la Autoridad Judicial presuntos intercambios de droga por dinero en los que este joven atendía las demandas de sustancias psicoactivas de consumidores desde su propia casa o en sus alrededores.

El pasado martes, día 24 de febrero, provistos de la preceptiva Autorización Judicial de entrada y registro en su domicilio, los agentes accedieron al mismo y hallaron e intervinieron en su interior las sustancias estupefacientes, junto a dinero en efectivo y útiles para la manipulación de las sustancias, incluidos los utilizados en el desarrollo de una plantación indoor de marihuana, en fase de construcción.

La Policía ha destacado la "llamativa" cantidad de pastillas de "Lorazepam" intervenidas, medicamento con efectos depresivos del SNC, catalogado como psicotrópico y utilizado en el ámbito de la medicina como tranquilizante que requiere prescripción médica para su administración, de la que carecía el detenido.

A la espera de los correspondientes análisis toxicológicos de la cocaína intervenida, los investigadores creen que la sustancia era utilizada como sustancia de corte, "combinando así los efectos producidos", o podría estar siendo empleada para su tráfico ilícito en el mercado negro.