Las Marzas en el colegio Sagrada Familia de Burgos: lleno total en el polideportivo para cumplir con la tradición

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El polideportivo del colegio Sagrada Familia se convirtió en el escenario de una de las tradiciones más arraigadas de la provincia, adelantando el espíritu de una festividad que marca el tránsito del invierno a la primavera.

Los alumnos del centro, ataviados con la indumentaria tradicional de blusas, pañuelos y varas de avellano, recrearon el rito de las marzas ante una grada repleta de familias y docentes. La celebración siguió el esquema clásico de estas coplas de ronda, en la que las voces infantiles solicitaron primero el permiso ritual para cantar, cumpliendo con la cortesía que exige la tradición antes de arrancar con los versos que loan la llegada de marzo.

El colegio Sagrada Familia de Burgos organiza esta celebración cada año, habitualmente en la víspera del fin de semana más cercano al 1 de marzo, como una de sus señas de identidad pedagógica y cultural. Además, esta celebración escolar sirve como preámbulo al Festival de las Marzas que se celebra en el polideportivo de El Plantío este fin de semana.