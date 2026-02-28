Abascal marca distancias con el PP en Burgos pero tiende la mano a pactos “con garantías” tras las elecciones

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán participan en un acto público en el Polideportivo Municipal El Plantío.Ricardo Ordóñez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, reivindicó hoy en Burgos la “alternativa” de su partido frente al PSOE y marcó distancias con el Partido Popular, aunque tendió la mano para posibles acuerdos tras el 15 de marzo si existen “garantías de cumplimiento”. Lo hizo en un mitin celebrado en el Polideportivo Municipal El Plantío, donde cerró el acto junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, y el cabeza de lista por Burgos, Ignacio Sicilia Doménech.

El acto inició entre gritos de “presidente” dirigidos a Abascal, quien respondió que “aún no toca” y que es “el momento de Pollán”, aunque expresó su deseo de alcanzar esa responsabilidad “muy pronto”. Abascal centró buena parte de su intervención en la diferenciación con el PP, formación a la que acusó de mantener en Bruselas políticas que, a su juicio, perjudican a agricultores y ganaderos, y de sostener pactos con el PSOE en distintas instituciones. “Nos gustaría que el PP fuera un socio con el que pudiéramos entendernos, no ser una estafa política”, afirmó, para añadir que cualquier negociación en Castilla y León deberá abordarse “medida a medida” y con compromisos firmados.

El líder de Vox dio por hecho que no habrá mayoría absoluta y defendió que su partido exigirá el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen, tras recordar la anterior etapa de coalición en la Comunidad. “No nos pueden volver a engañar”, señaló, al tiempo que aseguró que solo hablarán con el PP si este rompe los pactos que, según dijo, mantiene con el PSOE y con “Bruselas”.

Durante su discurso, Abascal apeló de forma directa a la movilización del electorado, especialmente a los jóvenes, a quienes situó como principales apoyos de su formación. “Necesitamos que convenzáis a los indecisos”, trasladó a los asistentes, a quienes recordó que “el poder es vuestro, de los votantes”.

El presidente de Vox reivindicó el patriotismo y el orgullo nacional, en un momento que definió como complejo para España. “Reivindico que seamos patriotas, que nos sintamos orgullosos de ser españoles, sin pedir ni perdón ni permiso”, proclamó ante los aplausos de los asistentes y entre banderas nacionales.

Abascal cargó con dureza contra el Gobierno central, al que calificó de “mafia”, y acusó al presidente del Ejecutivo de pactar con “los enemigos de España” para mantenerse en el poder. En este contexto, defendió que Vox representa una alternativa “al servicio de España” y comprometida con la defensa de la unidad nacional.

El líder de la formación también puso el foco en cuestiones sociales y económicas, aludiendo a los jóvenes que no pueden independizarse, a las familias que “se aprietan el cinturón” y a los trabajadores del campo. Asimismo, defendió que los jóvenes puedan “quedarse en la provincia” y desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León.

Abascal también respondió a recientes declaraciones del expresidente José María Aznar sobre supuestos contactos con el Gobierno de Sánchez, que negó de forma tajante. “No nos reunimos con ellos, es que no les saludamos”, afirmó, y acusó al exdirigente popular de mentir.

El acto concluyó entre gritos de “presidente” dirigidos a Abascal, en un cierre marcado por el llamamiento a la movilización y la presión al PP como posible socio postelectoral.