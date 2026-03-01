La ermita de San Amaro recupera el suelo, la campana y su muro. Así luce tras las obras en fotos

Patrimonio Nacional finaliza las obras de restauración de la ermita de San Amaro recuperando algunos elementos que, aunque se mantienen en la memoria colectiva de los vecinos de la zona, se habían perdido en actuaciones de mediados y finales del siglo XX. «La intervención esta enfocada a la consolidación del cerramiento perimetral de la parcela, que tenía un estado de degradación y descomposición importante, y, paralelamente, se ha intervenido y restaurado la propia ermita recuperando elementos singulares», explica el arquitecto jefe del departamento de Bienes Inmuebles de Patrimonio Nacional, Javier García Gallardo, en una visita para la revisión de los últimos trabajos realizados por Itarq.

La obra arrancó hace once meses con una inversión de 320.000 euros pero las lluvias han retrasado ligeramente la entrega. «No hemos podido tener ritmo de obra en la parte final por las lluvias que nos ha retrasado un poco», reconoce Ignacio Maté, de Itarq. Pero a mediados de febrero ya se ultimaban los detalles finales en un proceso que ha buscado recuperar y realzar la esencia del templo.

El proyecto está financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea vinculada a la actividad turística del Camino de Santiago. El objetivo, además del arreglo de los elementos estructurales, ha sido el de recuperar y resaltar las singularidades de una ermita de gran devoción y peregrinación desde antiguo. Del complejo de actuaciones sólo queda ya la torre del Hospital del Rey. El proyecto previsto para la Plaza del Sobrado no se ha podido llevar a cabo.

En la intervención se ha querido recuperar elementos singulares. En esta intervención se ha retejado y consolidado la cubierta y se ha recuperado la espadaña y la campana histórica que vuelve a tañir en toque manual. «Hemos podido renovar el yugo para ponerla en funcionamiento mediante la técnica de toque manual que ostentaba en el pasado», recuerda García Gallardo.

Recuperar el suelo original ha sido un poco más complicado. El suelo estaba oculto bajo una tarima flotante colocada en los años 90 «había muchas sales y hemos tenido que extraerlas con técnicas de restauración y cinco o seis manos de un tratamiento para recuperarlo realizado por restauradores», explica Maté. Un suelo del que había constancia por intervenciones anteriores pero del que no quedaba rastro. «Entonces se decidió, porque el suelo probablemente resultara frío e incómodo para quien venia, colocar la tarima flotante ocultando el pavimiento y, conociendo que estaba ahí, y que se iba a poner en valor la ermita con sus singularidades se optó por recuperarlo, pero no ha sido fácil», reconocen desde Patrimonio Nacional.

Aunque el elemento singular de toda la muralla se sitúa en frente de la entrada al templo. «Los muros son heterogéneos, algunos de ellos eran de mampostería que mantenían las tipologías tradicionales de construcción con barro y cal y hemos contado con profesionales que conocen esa técnica tradicional para reconstruir en ese paño esa forma de trabajar», explica Javier García Gallardo. De esta manera se ha contado con artesanos palentinos que «se han preocupado en formarse en este tipo de modos de construir que se está perdiendo y que conocíamos en teoría pero, por edad, no habíamos visto», añade. Y no son los únicos porque en el momento de realizar esta intervención fue «un momento muy especial de la obra que incluso visitaron profesionales de la ciudad que tenían interés en esta forma de trabajar».

No se ha profundizado en el jardín de la ermita, utilizado como cementerio para los enfermos del Hospital del Rey y vecinos del entorno hasta que se habilitó en el siglo XIX el cementerio municipal. Queda algún recordatorio de aquello que fue. Pero sí se ha preparado la zona para la realización de oficios religiosos en el exterior. «Sabemos que es una capilla muy querida en la ciudad, y en la época de buen tiempo nos pidieron que se pudiera habilitar algún área para desarrollar oficios religiosos porque el interior se queda pequeño y se ha preparado un espacio para ello», refleja el arquitecto jefe de Bienes Inmuebles.



Sí requieren los responsables que se habiliten bancos acordes a la intervención. En una esquina se conservan apilados los existentes, restos de las bancadas de acero de las extintas cajas. Tampoco se ha podido llevar a cabo la idea de habilitar un Vía Crucis. «Era una petición que no hemos podido acometer pero se han dejado las cruces para poder desarrollar los pasos y hemos dejado habilitada la figura final preparada recuperando algunas de las cruces que había», señala el arquitecto técnico de Patrimonio Nacional, Juan Manuel Rojo.

Los cuadros de la ermita de San Amaro se guardaban en la iglesia del Hospital del Rey durante la intervención en el templo y ya cuelgan de las paredes. «Son cuadros de gran formato que recuerdan momentos o experiencias de lo que era la vida del Santo y volvemos a trasladarlos aquí para que un equipo de restauradores de Patrimonio Nacional puedan fijar y limpiar las piezas», explica Javier García Gallardo

La rehablitación de la ermita de San Amaro se ha desarrollado en los últimos 11 meses con una inversión de 320.000 euros.TOMAS ALONSO Así luce la ermita de San Amaro tras la última intervención

Si es necesaria una intervención más profunda en la colección de cuadros habrá que esperar. Está previsto, por otro lado, que vuelvan alguno de los exvotos que colgaban del techo y que se retiraron en los 90 cuando se sustituyó la estructura en una reforma anterior. «Muchos estaban deteriorados pero los tenemos guardados en las Huelgas con la intención de poder restaurar algunos de ellos para intentar colgar algunos que puedan servir de referencia histórica de lo que fue», remarca.

Esta intervención se enmarca dentro del ambicioso proyecto que se han llevado a cabo en el entorno del Hospital del Rey, el Parral y el Monasterio de las Huelgas por parte de Patrimonio Nacional con fondos Europeos. El parque ya está abierto y la torre de las Huelgas restaurada. Ahora, tras finalizar la intervención en San Amaro, queda la recuperación de la Torre del Hospital del Rey y algunos elementos de la iglesia. Del proyecto quedó pendiente, por falta de licitador, la Plaza del Sobrado que se retomará.

