Madrid exige a Óscar Puente que deje de "evadir su responsabilidad" y recupere el tren Madrid-Burgos

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha exigido este domingo al ministro de Transportes, Óscar Puente, que deje de "evadir su responsabilidad" y recupere el tren directo entre Madrid y Burgos.

Lo ha pedido tras visitar la exposición 'Metro Cómic, un viaje entre viñetas' este domingo en el que una 'marcha lenta' de coches en la A-1 pide en Burgos esta infraestructura, que quedó suspendida en 2011 tras quedar una máquina bateadora sepultada en el túnel de Somosierra.

"Lleva muchos años vacío, fruto de un incidente que se ha producido en un túnel, pero yo creo que tener una infraestructura que está ejecutada y que es necesario, por supuesto, hacer una importante inversión, se debe de reutilizar y de reabrir", ha planteado Rodrigo al ser preguntado por los periodistas por este tren.

Al respeto, ha destacado que es una "oportunidad" de hacer una accesibilidad ferroviaria a Madrid "más rápida y más ágil". Una cuestión que ya se aprobó en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados y que Puente no ha puesto en marcha.

Asimismo, ha afirmado que no es únicamente por los intereses que tienen los madrileños para tener "una nueva conexión con el norte de España" sino porque lo reivindican desde el transporte de mercancías para lograr un servicio "mucho más eficiente para toda la región".

SOCAVÓN EN LA M-604

También ha sido preguntado por un socavón producido en la M-604 tras las fuertes lluvias sobre el que ya "se está trabajando" desde la Dirección General de Carreteras.

"Esperamos que cuanto antes tengamos solventada esa incidencia", ha planteado Rodrigo, quien ha afirmado que no pueden hacer "nada mucho más concretos" entre los municipios de Rascafría y el Puerto de Cotos porque está cortada.