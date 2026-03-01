Marta Arroyo pide una mayoría “sólida” para garantizar estabilidad y empleo en Castilla y León

Foto de familia los afiliados burgaleses que participaron en Ávila en el primer gran acto de campaña del Partido Popular de Castilla y León junto a su líder, Alfonso Fernández Mañueco.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La candidata número uno del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Marta Arroyo, defendió este domingo la necesidad de una mayoría “sólida” que, a su juicio, permita garantizar estabilidad institucional y apuntalar políticas centradas en el empleo y las oportunidades en la Comunidad. En un mensaje dirigido a afiliados y simpatizantes, la dirigente popular situó el debate electoral en torno a la capacidad de gestión y la “responsabilidad” en el gobierno autonómico.

Arroyo sostuvo que Castilla y León necesita un proyecto político orientado al “servicio público” y alejado de la confrontación. En ese contexto, afirmó que el Partido Popular “responde con compromiso y solvencia cuando llegan las dificultades”. La candidata vinculó ese planteamiento a la idea de certidumbre frente a la “incertidumbre” que, según su valoración, generan otras formaciones y defendió al PP como la opción con más capacidad para ofrecer resultados y una gestión “rigurosa”. “Frente al ruido y la improvisación, el Partido Popular representa un proyecto serio, con experiencia y con compromisos cumplidos”, señaló.

En línea con el discurso del aspirante popular a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Arroyo contrapuso el modelo del PP, basado, según su planteamiento, en el cumplimiento de la palabra dada y la defensa de los intereses de Castilla y León, con el de quienes “anteponen sus intereses partidistas y generan inestabilidad con sus decisiones”. En ese marco, insistió en que “el PP es la garantía de un gobierno sólido y fiable, capaz de proteger a las familias, respaldar a los sectores productivos y asegurar el futuro de la Comunidad.”

En el capítulo económico, la candidata destacó la apuesta por el desarrollo de nuevo suelo industrial en todas las provincias y citó como ejemplo el Polígono Industrial El Parralejo, en Melgar de Fernamental. También se refirió a medidas dirigidas a los autónomos, entre ellas un bono de 300 euros planteado para hacer frente a las subidas fiscales que atribuyó al Gobierno de Sánchez.

Arroyo aludió además a la vivienda como uno de los ejes de la campaña y apuntó el compromiso de Mañueco con la construcción de 300 viviendas en régimen de alquiler o venta bonificada en Burgos y en otras localidades de la provincia, junto a medidas fiscales y ayudas específicas orientadas a facilitar el acceso, especialmente entre los jóvenes.

La cabeza de lista por Burgos apeló, además, a la movilización en la recta final para lograr una mayoría amplia. Según trasladó, el Partido Popular afronta las elecciones con un proyecto “sólido”, que vincula a resultados y a una gestión eficaz, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento, el empleo y la calidad de vida en Castilla y León.