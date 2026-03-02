Una herida en Burgos tras chocar contra una parada de autobús

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida tras sufrir un accidente en Burgos. El centro de emergencias recibía una aviso a las 07.51 horas de la colisión de un turismo contra una parada del autobús a la altura del número 54 de la Avenida Arlanzón, en Burgos capital, donde, ha resultado herida una mujer de unos 45 años. Se ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Al llegar, la Policía Local solicita la presencia de bomberos para asegurar la parada del autobús que ha resultado afectada. El 1-1-2 pasó el aviso a los Bomberos de Burgos.