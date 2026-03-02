Una herida en Burgos tras chocar contra una parada de autobús
El accidente se registró en la avenida del Arlanzón
Una mujer de unos 45 años ha resultado herida tras sufrir un accidente en Burgos. El centro de emergencias recibía una aviso a las 07.51 horas de la colisión de un turismo contra una parada del autobús a la altura del número 54 de la Avenida Arlanzón, en Burgos capital, donde, ha resultado herida una mujer de unos 45 años. Se ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.
Al llegar, la Policía Local solicita la presencia de bomberos para asegurar la parada del autobús que ha resultado afectada. El 1-1-2 pasó el aviso a los Bomberos de Burgos.