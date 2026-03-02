Detenido con 50 gramos de hachís en Burgos mientras circulaba en patinete

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

De ser identificado mientras circulaba en patinete a acabar siendo detenido por llevar encima 50 gramos de hachís. Ocurrió el pasado 23 de febrero en Burgos, cerca de la plaza San Juan de los Lagos, cuando una patrulla de la Policía Local detectó a un joven de 20 años que se transitaba a gran velocidad por la zona.

La intervención, según fuentes municipales, tuvo lugar sobre las 23:45 horas. Fue en ese momento cuando a los agentes les llamó la atención un joven que se desplazaba en un vehículo de movilidad personal (VMP) por encima de la velocidad máxima establecida. En base a ello, decidieron darle el alto para verificar el estado y documentación del patinete.

Mientras comprobaban si el vehículo cumplía la normativa vigente y estaba asegurado, los policías detectaron un fuerte olor a hachís. Dadas sus sospechas, registraron al joven hasta localizar un envoltorio con algo más de 50 gramos de esta sustancia estupefaciente.

Ante tales hechos, compatibles con un presunto delito contra la salud pública, se procedió a la detención de este joven mientras su patinete era inmovilizado y retirado al depósito, comprobándose que no existían irregularidades.