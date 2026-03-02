El PP promete reducir las listas de espera y mejorar las dotaciones sanitarias de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

De las 103 medidas en materia sanitaria que recoge el Partido Popular en su programa de cara a las elecciones de Castilla y León, seguir reduciendo las listas de espera quirúrgicas constituye toda una prioridad. Sobre todo en el caso de Burgos, cuyo complejo asistencial cerró el pasado ejercicio con una de las tasas de demora más elevadas de la Comunidad. Concretamente, 115 días cuando la media regional se situaba en 87.

El desafío que se marca el consejero de Sanidad en funciones y número 2 del PP por Burgos a las Cortes, Alejandro Vázquez, contempla en paralelo la consolidación de «más y mejores infraestructuras». Según detalló este lunes en la sede del partido durante un acto público para militantes y simpatizantes, su hoja de ruta incluye, entre otras actuaciones, la instalación de una Unidad de Resonancia Nuclear en el hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y la ejecución de obras de climatización y mejora del acceso en Fuente Bermeja.

De cara al próximo mandato, siempre y cuando los 'populares' logren mantener su hegemonía, Vázquez confía en que los nuevos centros de salud previstos en Espinosa de los Monteros, Melgar de Fernamental, Villadiego y Villasana de Mena puedan abrir sus puertas en menos de cuatro años. No en vano, todavía queda pendiente el primer paso: la redacción de los proyectos.

También recordó Vázquez la promesa, adelantada a finales del mes pasado por Alfonso Fernández Mañueco, de potenciar el cribado de cáncer de mama, útero y colon e implementar la detección precoz, por la misma vía, del cáncer de próstata y de pulmón. Asimismo, puso sobre la mesa la necesidad de modernizar el sistema sanitario a través de herramientas de inteligencia artificial.

Dentro de la estrategia oncológica que el PP vende en su programa, los cuidados paliativos también se someterían a una profunda «revisión» con el fin de ofrecer mejores condiciones a los pacientes. En cualquier caso, el consejero tiende la mano a «profesionales» y «asociaciones» para revisar los actuales protocolos y reconfigurarlos.

No podía pasar por alto Vázquez, a la hora de hacer balance, dos hitos fundamentales. Por un lado, la puesta en marcha del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos (IBioBurgos). Por otro, la implantación, a partir del próximo mes de septiembre, del Grado de Medicina en la Universidad de Burgos (UBU) que permitirá crear «un auténtico núcleo de ciudad sanitaria» gracias a la colaboración de la Junta, la Diputación y la UBU.

Por todo ello, y por otra serie de medidas llevadas a cabo en el último mandato, el número 2 de la candidatura 'popular' considera que solo hay dos opciones a la hora de votar el próximo 15 de marzo: «O certezas a nivel sanitario o jugar a la ruleta rusa». En este sentido, criticó la «falta de negociación» por parte del Gobierno central con los médicos. Hasta el punto de que el peso de la huelga nacional promovida por miles de profesionales «recae sobre la población de las comunidades autónomas».

Consciente de que la anterior legislatura estuvo marcada por «bastantes complicaciones» debido a la escasez de médicos de Atención Primaria, Vázquez cargó contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su «irresponsabilidad» al no paliar el déficit de especialistas y la «deficiente financiación del sistema sanitario». Dos factores que, a su juicio, castigan especialmente a Castilla y León por su «dispersión» territorial.

«Es un hecho que faltan médicos, como faltan en todo el Estado español», esgrimió el consejero antes de subrayar que «es imprescindible aumentar el número de plazas MIR». Por otro lado, negó que la Junta abogue por la privatización forzosa de la sanidad apuntando que en Castilla y León los conciertos externos apenas llegan al 3,5% mientras en Cataluña se alcanza el 20%. Dicho esto, acusó de «demagogia» a un PSOE que «no tiene ningún problema en privatizar todo aquello que quiere privatizar».