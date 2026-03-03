«Me veo como vicepresidente con una consejería, pero lo primero es ganar»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

A Daniel de la Rosa, secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, y cabeza de lista de los socialistas por Burgos a las elecciones del 15 de marzo, le gustan, y mucho, los procesos electorales porque, dice, al PSOE «le va a bien» en campaña electoral. De hecho, asegura que ve más posible que el Partido Socialista gane las elecciones en Castilla y León que consiga mantener el quinto procurador por Burgos, un escaño que «históricamente no ha sido nada fácil». Vuelve a apelar al voto útil para el PSOE para conseguir romper lo que considera un agravio comparativo con Burgos después de casi 40 años de gobiernos del PP en la Comunidad.

Pregunta. Una de sus líneas básicas de campaña es apelar al voto útil, algo que seguro que no gusta a otras formaciones a la izquierda del PSOE.

Respuesta. Lo que tenemos que intentar es ser claros respecto al escenario electoral, y es que, con todo el respeto a las opciones progresistas a la izquierda del Partido Socialista, pero sobre todo a sus votantes, como no, hay que explicarles que el hecho de que no haya una coalición de izquierda, sus opciones a la hora de poder conseguir representación en instituciones, en estos escaños, en unas circunscripciones, como son las de Castilla y León, en su gran mayoría, son prácticamente nulas. Si queremos realmente ser útiles en estas elecciones como votantes, y queremos combatir el voto del Partido Popular y de Vox, la opción es el Partido Socialista.

P. ¿Y cree que el PSOE puede conseguir apoyos entre lo que ha llamado el hartazgo entre votantes del PP?

R. Tengo la experiencia como alcalde de Burgos. Si la gente, además de los votantes simpatizantes socialistas, si otras personas que han votado otras opciones incluso de centro o centro-derecha, no hubieran cambiado su voto, yo no hubiera sido alcalde de Burgos. Por lo tanto, yo estoy convencido que el mismo hartazgo que pudiera haber aquí, con los 16 años de gobiernos consecutivos del Partido Popular, entiendo que lo habrá en Castilla y León con los casi 40 años de gobiernos consecutivos del Partido Popular. Especialmente, con Mañueco. Y, subrayo, el peor presidente que ha tenido esta comunidad autónoma. Me atrevo a decir que a mucha gente de derechas, de ideología conservadora, votantes del PP, no les gusta nada. Por ello apelo a esas personas, a que apuesten por el cambio, que no pasa nada por abrir las ventanas para que haya algo distinto.

P. ¿En qué basa ese hartazgo?

R. Yo creo que ese hartazgo existe. En el contexto de las encuestas que estamos viendo estos días, no está sucediendo lo mismo que pronosticaban para Extremadura o incluso para Aragón.

P. ¿Teme un voto de hartazgo con el PSOE que pueda ir a Vox?

R. No, no. En el PSOE de Castilla y León eso es imposible. ¿Cómo nos vamos a estar desgastando nosotros en clave autonómica si no hemos gobernado en 40 años? Además es que, insisto, las encuestas están diciendo que nosotros no estamos desgastados. Todas están dando más o menos el mismo número de escaños de los que tenemos actualmente. Por lo tanto, el suelo del Partido Socialista yo creo que está más o menos ahí. Ahora, nuestro objetivo es no contentarnos con eso e intentar sumar algún escaño más y ganarle las elecciones al Partido Popular tanto en escaños como en votos. Otra cosa, y esto es obvio, que habrá gente que la política del Partido Socialista a nivel nacional con el gobierno de España no le entusiasme, pero eso también te puedo decir porque es obvio que el gobierno de España también sufre un desgaste.

P. Por eso el PSOE no quiere que Pedro Sánchez sea tema de discusión en la campaña electoral

R. Nosotros queremos centrar esta campaña electoral, como hemos centrado nuestro proyecto político hasta ahora, en Castilla y León porque es lo que e toca. No son ni generales ni municipales, por mucho que algunos empeñen en lo contrario. Ahora, nosotros no escondemos al presidente ni al Consejo de Ministros. Va a estar en campaña, van a estar en campaña porque lo que queremos es que expliquen la gestión del gobierno. Es verdad que los protagonistas seremos otros, los candidatos de cada provincia.

P. Asegura que uno de los principales objetivos en Burgos será mantener el quinto escaño.

R. Te voy a ser muy claro, uno de los escaños más difíciles de conseguir será el quinto por Burgos. Porque estuvo a punto de perderse en el 2022 ya. Lo conseguimos por los pelos. Conseguir el quinto procurador por Burgos históricamente no ha sido nada fácil. Ha sido excepcional. Solo se ha conseguido las dos últimas veces de toda la serie electoral. Pero veo tanto más posible ganar las elecciones que conseguir el quinto procurador.

P. ¿Qué propone el PSOE para Burgos?

R. Romper el agravio comparativo histórico que ha tenido esta ciudad y esta provincia. No puede ser que las principales infraestructuras o dotaciones que tengan que ver con la Junta se demoren durante décadas. Por ejemplo, el Parque Tecnológico. Íbamos a la par en los tiempos con Boecillo y León. Hay que mirar a Euskadi, a La Rioja. Estamos perdiendo competitividad. Y eso es evidente que la Junta de Castilla y León no ha priorizado, no ha querido impulsar nuestro Parque Tecnológico. El centro de salud de García Lorca. Desde el año 88, lo recuerdo bien porque nació mi hermano y éramos usuarios de ese centro de salud, que era en Alcalde Martín Cobos y nos llevaron allí, a un bajo de un edificio que era provisional. Durante 38 años. Aquí llegan las infraestructuras y dotaciones de la Junta cada 20 años.

P. ¿Y para el medio rural?

R. En el medio rural hay un desequilibrio enorme. Y nuestro modelo pasa por ahí. La comarca como referencia para proporcionar los servicios públicos competentes de la Junta desde esas cabeceras de comarca o desde los núcleos que se entiendan, digamos, prioritarios dentro de cada comarca para que todo ciudadano pueda acceder y tener garantizado sus derechos de ciudadanía a menos de 30 minutos. El medio rural lo están abandonando. La despoblación es enorme en el entorno rural. Y nuestros jóvenes, pues, evidentemente, no están.

P. ¿Cómo se consigue retener a los jóvenes?

R. Nadie se va a ubicar en un espacio vital si no tiene los servicios básicos a los que me referí antes, digamos, a mano. O sea, nadie va a ir a generar un proyecto de vida si no hay una guardería al lado, un colegio, si no hay un centro de salud, si no hay un centro de trabajo, si no hay un centro de ocio, si no hay un supermercado, si no hay un banco. Nuestro programa plantea beneficios fiscales al emprendimiento, a los autónomos, vamos a subvencionar la cuota de autónomos los primeros 24 meses, 36, si vives en una población de menos de 5.000 habitantes. Pero también hay que proporcionar infraestructuras comarcales, que son competencia de la Junta, para que pueda haber buenas comunicaciones entre las cabeceras de comarca y la capital, y entre las capitales la propia comunidad.

P. ¿Y en el caso de la vivienda?

R. Es curioso que el Partido Popular y Vox apunten al gobierno de España como responsable, cuando es la comunidad autónoma, las comunidades autónomas las que tienen competencias activas en materia de promoción de vivienda, de vivienda pública. Y los ayuntamientos, del suelo. Eso es lo que pueden hacer. Sobre todo, poner suelo. Por eso hemos planteado crear un verdadero ente público llamado Consorcio Autonómico de Vivienda Pública con Junta, ayuntamientos y diputaciones para la cobertura de aquellos ayuntamientos que no tienen capacidad, los de menos de 20.000 habitantes. Y, por supuesto, con la financiación que ya da el gobierno de España.

P. ¿Con qué objetivo?

R. Para que entre la Junta y el suelo de los ayuntamientos podamos promover viviendas de protección oficial, que no se podrán reclasificar nunca. Y hay algo que vamos a comprometer, que está, lo debo reconocer porque lo hemos copiado del País Vasco. Están dando una ayuda de 350 euros de media. Ahora mismo, yo creo, es la preocupación fundamental de la gente.

P. En el caso de ganar y poder formar gobierno, ¿se ve como consejero?

R. Me veo como vicepresidente con consejería. No quiero ser pretencioso. Bueno, lo primero, como dice Carlos [Martínez], ganar. Nuestro objetivo es ganar, el escenario parlamentario que nos encontremos, ese río ya le cruzaremos. Hay que ver cómo queda el tablero. Es seguro que nadie va a ganar por mayoría absoluta. Hemos querido ser honestos con el PP y con Mañueco. Lo digo porque nosotros sí tenemos autonomía como Partido Socialista en Castilla y León para hacer propuestas y cumplirlas. Lo de la lista más votada no es un antojo o una mera, como dicen algunos, estrategia electoralista. Es una posición firme que creemos en ella y lo hemos demostrado desde el primer día. Porque es la primera propuesta que hizo Carlos Martínez hace un año. Si aquí hay un apretón de manos público ante los medios de comunicación entre Mañueco y Carlos Martínez te aseguro que si el Partido Socialista no gana estas elecciones, facilitaremos la investidura del señor Mañueco. Pero estamos en plena campaña y no creo que se produzca la respuesta afirmativa del señor Mañueco en este sentido. Porque él sabe que tiene opciones de perder las elecciones. Y como la otra opción la tiene mucho más fácil...

P. ¿No quedaría un gobierno demasiado débil?

R. ¿Pero por qué? Ya entendemos que tiene que haber gobiernos en minoría o gobiernos de coalición. Un gobierno en minoría puede llegar a acuerdos puntuales cada año de la legislatura con un socio preferente o con distintos socios puntualmente. Yo lo he hecho. Yo he tenido un gobierno presidido por mí en minoría durante un año con acuerdos puntuales. Luego tuve un gobierno en coalición con Ciudadanos en la última etapa del mandato municipal en Burgos 2019-2023. Pero es que antes, con Lacalle, pues a la gente se le olvida, Lacalle gobernó cuatro años en minoría con nosotros como socio preferente. Y no tuvimos que hacer ningún acuerdo de coalición, de gobierno, sino que éramos un socio fiable desde la oposición. Y esto por qué no puede ser con un partido socialista gobernando en Castilla y León, por ejemplo, con 30-31 procuradores y el PP con 26 o 27 apoyándonos puntualmente desde la oposición o intentando al menos llegar a acuerdos. Así evitaríamos que Vox empezara a chantajear incluso antes de constituirse las nuevas Cortes. Yo creo que a la mayoría de esta comunidad autónoma le gustaría tener un gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista.