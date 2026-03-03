Caja de Burgos impulsa una bienal artística para celebrar sus cien años de "presencia constante"

El director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, y su presidente, Ginés Clemente, avanzaron el programa de actividades con las que la entidad festejará sus cien años.SANTI OTERO

La Fundación Caja de Burgos festejará su centenario con la creación de la Bienal Burgos, proyecto de arte contemporáneo que aspira a consolidarse con carácter permanente y a situar a la ciudad en el mapa cultural nacional e internacional. Así lo anunció el director general, Rafael Barbero, durante la presentación de los actos diseñados con motivo del siglo de trayectoria de la entidad. No será, aseguró, "una celebración efímera", sino una iniciativa concebida para "transformar la ciudad a través del arte".

"Queríamos algo que fuese semilla y permitiera construir entre todos un legado plural", afirmó Barbero, al esbozar el enfoque de una agenda conmemorativa que se extenderá durante todo el año y que abarcará todas las líneas de actuación de la Fundación: cultura, acción social, educación y emprendimiento.

Con todo, "el eje central" será la primera edición de la Bienal Burgos, que así se denominará, prevista entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Según explicó el director general, la cita nace "con una vocación clara de continuidad" que pretende dejar huella en la ciudad. De hecho, ya se han iniciado las conversaciones con el Ayuntamiento para que al menos una de las obras creadas se ubique en un espacio público urbano y pase a formar parte del patrimonio estable de Burgos.

En concreto, este evento reunirá a artistas emergentes y consolidados, tanto nacionales como internacionales, que desarrollarán proyectos inéditos en disciplinas como pintura, escultura, instalaciones, vídeo, diseño experimental, cómic, videojuegos o coreografía. "Obras creadas, en gran medida, específicamente para la cita", destacó Barbero, para remarcar el carácter original de las propuestas que elevarán a la ciudad y al resto de la provincia a escenarios de excepción, ejemplo del papel de la cultura como elemento de "conexión y cohesión".

El contenido de este evento se desplegará en espacios propios de Caja de Burgos y también en colaboración con distintas instituciones del territorio. Museos, salas culturales y edificios emblemáticos acogerán las intervenciones, mientras que el río Arlanzón actuará como elemento vertebrador de un recorrido que también ocupará plazas, calles y parques.

Además, la Bienal Burgos incorporará una vertiente participativa que implicará a la ciudadanía y establecerá un vínculo directo con la Universidad de Burgos, cuyos alumnos acompañarán a los artistas en sus procesos creativos, avanzó Barbero que, sin embargo, emplazó a tener cerrado del todo el programa para dar a conocer los nombres propios que lo conformarán.

Por otra parte, los festejos del centenario incluirán también una gran exposición retrospectiva en la sala de Cultural Cordón, entre mayo y julio, con un recorrido por los cien años de historia de la entidad y su impacto en la vida social, económica y cultural del territorio. Además, el 11 de junio, fecha de inicio de actividad de la antigua caja allá por 1926, tendrá lugar una gala conmemorativa concebida como un acto de reconocimiento a la sociedad y a los empleados que han hecho posible esta trayectoria.

El 30 de septiembre y el 1 de octubre se celebrará una edición especial de Foro Burgos. A las iniciativas citadas se sumará una amplia oferta cultural con talleres y otras actividades.

Entre las novedades más destacadas, al compás de la efeméride, figura la apertura de la Casa de las Cadenas en Miranda de Ebro, que se inaugurará en abril. "Este nuevo espacio reforzará la presencia de la Fundación Caja de Burgos en la ciudad y servirá como centro de actividades sociales, culturales y de emprendimiento, con la vocación de convertirse en un equipamiento de referencia y en nexo con el tejido asociativo local", precisó Barbero.

Para el director general, todo el planteamiento responde a una reflexión de fondo sobre el papel de la institución tras un siglo de trayectoria. "El centenario nos invita a mirar atrás con orgullo, pero también, y sobre todo, nos obliga a mirar hacia adelante con ambición", afirmó, para subrayar que la conmemoración ideada es "una forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado durante cien años".

Y es que Caja de Burgos llega a sus cien años "en un momento de madurez", con un presupuesto anual superior a los 18 millones de euros destinados a programas sociales, culturales, educativos y de emprendimiento, una red de 20 centros y miles de actividades anuales en las que participan cada día cientos de personas.

Esa "presencia constante" es, precisamente, uno de los ejes del relato de la celebración. Desde su origen como entidad de ahorro orientada a facilitar el acceso a servicios financieros y a promover la cultura del ahorro en las familias, "Caja de Burgos ha acompañado el desarrollo económico y social del territorio", presumió Barbero. "Estuvo al lado de pequeños empresarios, apoyó infraestructuras estratégicas y apostó de forma temprana por el talento y el conocimiento mediante becas, concursos y respaldo a la investigación. También impulsó una amplia red de centros culturales cuando el acceso a la cultura era desigual, promovió la educación financiera entre los más jóvenes y desarrolló programas sociales y comunitarios que fortalecieron la cohesión en la provincia", relató.

A ese balance se sumó el presidente de la Fundación, Ginés Clemente, quien puso el acento en la solidez alcanzada tras un siglo de trayectoria y en el "esfuerzo colectivo" que la ha hecho posible. Destacó su "doble vocación": "impulsar la integración económica y social del territorio, favoreciendo que el ahorro y la inversión permanezcan en Burgos y reinvirtiendo sus resultados en el bienestar social a través de la obra social". Para Clemente, ese espíritu inicial explica que hoy Caja de Burgos sea "un referente", construido "sobre el trabajo de generaciones que, en una economía llena de carencias, tuvieron el valor de ahorrar y la vocación de entregarnos un mundo mejor que el que ellos habían recibido".

El presidente incidió además en el papel desempeñado por la Fundación en la continuidad de ese legado tras la transformación de la antigua caja de ahorros, un proceso guiado por "un patronato independiente, profundamente conocedor de la realidad económica y social de nuestra tierra", encargado de garantizar una visión estratégica alineada con las necesidades del entorno. Reivindicó también el compromiso diario de los 230 profesionales que integran la organización, "el verdadero motor" de una actividad que materializa la "vocación de servicio" de la entidad.