La contaminación atmosférica en Burgos, por debajo de los umbrales de alerta

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La nueva directiva europea sobre la calidad del aire obliga a poner en marcha medidas correctoras para frenar la contaminación atmosférica en los núcleos urbanos antes de 2030. En el caso de Burgos, los resultados extraídos del último informe elaborado por la Junta de Castilla y León muestran que, a día de hoy, no se superan los niveles de alerta. Buenas noticias, dentro de lo que cabe, aunque hay una serie de indicadores susceptibles de corregirse lo antes posible.

El hecho de contar con una estación de tráfico para medir la calidad del aire en la avenida Cantabria permite recabar datos «más reales» al tratarse de una de las zonas con mayor afluencia de vehículos. Partiendo de esta premisa, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, aseguró este martes que la situación está «controlada» pese a ser consciente de que los criterios fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con «mucho más estrictos» que los que establece el límite legal vigente.

Si nos fijamos, por ejemplo, en los datos relativos a la acumulación de dióxido de hidrógeno (NO2) en la atmósfera, el resumen estadístico de la Junta correspondiente a 2025 refleja que «no se supera en ninguna ocasión el umbral de alerta a la población» (400 microgramos por metro cúbico) ni el valor de límite horario (200). Sin embargo, tanto la media anual (21 microgramos en la avenida Cantabria y 8 en Fuentes Blancas) como la diaria (117 y 3 días, respectivamente) se sitúan por encima de los valores guía de la OMS.

Lo mismo ocurre, en mayor o menor medida, a la hora de analizar los niveles de partículas en suspensión (PM10), ozono (O3) o benceno (C6H6). No así en el apartado que recoge la concentración de dióxido de azufre (SO2), que ni siquiera sobrepasa el límite de la OMS.

Una de las principales conclusiones de este estudio es que la estación de la avenida Cantabria supera, en un microgramo, el valor establecido por la UE para el 1 de enero de 2030. Así pues, se pone de manifiesto la necesidad de implementar «estrategias para reducir sus emisiones» habida cuenta de que «el tráfico rodado sigue siendo el principal responsable de los niveles de NO2 y partículas PMx».

Tomando nota de las indicaciones recogidas en el dosier, Niño aseguró que el Ayuntamiento potenciará muchas de las medidas que ya se están llevando a cabo como el fomento del transporte público, iniciativas para «ir andando» o actuaciones encaminadas a promover la eficiencia energética. Del mismo modo, cree que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) contribuirá a alcanzar los parámetros que marca la UE a corto plazo.