Aguas de Burgos avanza en la ejecución de proyectos con financiación europea para «no perder un solo céntimo»

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos afronta unos meses de máxima actividad para culminar sus dos grandes proyectos (Digitaguabur y +Webur) financiados con fondos europeos. La premisa es clara: «no perder ni un solo céntimo». De momento, salvo sorpresa, todo parece indicar que se ejecutarán en tiempo y forma.

Según detallaba este martes el vicealcalde y presidente de la Sociedad, Juan Manuel Manso, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Mineco) está «poniendo de ejemplo a Burgos y Barcelona» por su elevado grado de ejecución una vez ampliado el plazo hasta el 1 de junio. De hecho, la capital burgalesa lidera el ranking al haber realizado el 93% de los trabajos comprometidos.

En lo que respecta a +Webur, con cerca de 5 millones en juego, el grado de ejecución ronda el 23%. Aun así, las previsiones son «buenas» de aquí al 31 de junio porque ya se ha adjudicado el cien por cien de las obras a efectuar. Por lo tanto, no le cabe duda alguna de que «vamos a llegar».

Como es lógico, el PERTE del agua era una prioridad para el Ayuntamiento. De ahí que, en cierto modo, se paralizase el Plan Quinquenal 2024-2028, que contempla una inversión aproximada de 54 millones de euros. No en vano, el grado de ejecución ya se acerca al 52% y, según Manso, se cumplirá sin problema.