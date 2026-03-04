‘Merindades Conecta’ gana el Innothon Merindades

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos, con la colaboración de Sodebur y Ceder Merindades, celebraron los días 26 y 27 de febrero el Innothon Merindades 2026, unas intensas jornadas de innovación colaborativa centradas en el concepto de 'Smart Villages' en las que se impulsado el talento joven local en favor del desarrollo rural.

Durante dos días la comarca de las Merindades se ha convertido en el epicentro de la innovación europea tras la celebración de la II edición del RUN-EU INNOTHON. Bajo el nombre específico de ‘RUN-EU INNOTHON Merindades 2026’, el evento ha reunido a 60 jóvenes —estudiantes de la UBU, de Formación Profesional del IES La Providencia (Medina de Pomar) y de Bachillerato del IES Merindades de Castilla (Villarcayo)— en las instalaciones del Ceder Merindades.

Imagen de 'Merindades Conecta'.ECB

Tras el éxito de la primera edición centrada en la 'economía circular', esta convocatoria ha puesto el foco en los 'Smart Villages', utilizando metodologías ágiles y design thinking. Igualmente se ha contado con la coordinación de docentes, personal organizador y estudiantes de la UBU, que han acompañado como mentores en este proceso creativo colaborativo a los estudiantes pre-universitarios, obteniendo soluciones disruptivas para mejorar la calidad de vida en el entorno rural.

Algunas de las propuestas abordaban la movilidad inteligente con la creación de aplicaciones de transporte compartido y rutas bajo demanda para mejorar la conectividad entre municipios, la dinamización comercial con estrategias para incentivar el consumo local y eventos que pongan en valor los productos de la zona o acciones vinculadas al turismo y el deporte con proyectos centrados en actividades al aire libre aprovechando el potencial natural de la comarca.

Finalmente, el jurado reconoció el esfuerzo y la viabilidad de los siguientes proyectos: Primer Premio: Merindades Connecta, con una innovadora solución de movilidad rural para mejorar la conectividad entre municipios. El segundo premio: Merindades Smart Industry, con un proyecto estratégico para atraer industria moderna y sostenible a las zonas rurales y el tercer premio: Mundo Merindades, con una propuesta educativa y turística basada en una granja escuela.

El evento contó con la participación de 15 alumnos de Formación Profesional de grado medio, 35 estudiantes de Bachillerato y 10 universitarios de la UBU, procedentes de distintas facultades. Todos ellos trabajarán de forma conjunta para analizar los principales desafíos del entorno y plantear soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la vida en sus territorios.

Durante la presentación del encuentro, la vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas, Ileana Greca, destacó el éxito de la primera edición, celebrada en la capital en 2025, y subrayó el carácter práctico del proyecto y su impacto directo.

Imagen del evento.ECB

Greca agradecía la propuesta al representante de Sodebur, Carlos Gallo, pues fue esta entidad la que, tras los buenos resultados cosechados el año pasado, sugería trasladar la ejecución del proyecto al entorno rural y trabajar con alumnado que reside en él. Así, "las soluciones van a estar más alineadas con las necesidades reales de los habitantes de estas zonas, que son los que mejor conocen los problemas a los que hacen frente en su día a día", indicó la vicerrectora.

El presidente de Sodebur, Carlos Gallo, recordaba que el objetivo final iba más allá, pues la institución provincial a la que representa persigue, a la postre, favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital en la provincia. "Queremos que encuentren oportunidades para quedarse y construir aquí su futuro profesional", apuntó Gallo, tras destacar que abordar las necesidades más acuciantes de estas zonas es el primer paso para atraer y retener población.