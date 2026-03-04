El PSOE promete paliar la precariedad en la atención a mayores en Castilla y León

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dentro de las medidas relativas a la tercera edad que el PSOE incluye en su programa de cara a las elecciones de Castilla y León, puede que la más llamativa sea la construcción de una residencia pública y dos nuevos centros de día por provincia. Sin embargo, resulta obvio que dicho blindaje en materia de Servicios Sociales requiere, inevitablemente, un refuerzo profesional dentro de este ámbito. Consciente de ello, el cabeza de lista por Burgos y número 2 del partido, Daniel de la Rosa, puso este miércoles de manifiesto la necesidad de frenar la precariedad que tanto impera actualmente en dicho sector.

Trabajadoras sociales, cuidadores, terapeutas... «No están en las mejores condiciones», subrayó el candidato burgalés a sabiendas de que la situación laboral de estos y otros colectivos profesionales entraña, en ocasiones, «ciertos riesgos». Por no hablar de que «casi todos los contratos son parciales», de ahí que plantease la necesidad de adoptar «acuerdos marco de financiación con los ayuntamientos» para «incrementar recursos». De esta forma, o bajo cualquier otra fórmula, sería posible -por ejemplo- garantizar «coberturas dobles en la atención domiciliaria».

A grandes rasgos, lo que el PSOE plantea es ampliar la cobertura de los Servicios Sociales frente a «otras prioridades» como el impuesto de sucesiones y donaciones. Más que nada, porque la pirámide poblacional ya muestra que el 26% de la población supera los 65 años e, inevitablemente, «habrá un incremento de personas mayores que necesiten cuidados».

Más allá de impulsar una Ley Integral de Personas Mayores para afianzar la «eficacia de las políticas públicas», la número 4 de la candidatura socialista por Burgos, Estrella Paredes, también puso el foco sobre la «feminización del envejecimiento» y la salud mental. Dentro de este segundo apartado, el principal objetivo sería asegurar la «prevención y detección de la soledad no deseada».

Independientemente de la edad, otra de las propuestas del PSOE en esta área guarda relación con el desatasco de los centros de Acción Social (CEAS). El compromiso adquirido en el programa, según detalló Paredes, consiste en brindar atención a los usuarios «en menos de una semana» y priorizar las «urgencias». Sobre el derecho a quedarse en el hogar, incidió en la importancia ofrecer ayudas económicas para «adaptar las viviendas sin olvidar a los cuidadores», quienes también se beneficiarían de un «plan específico de apoyo».

A modo de balance, la senadora María del Mar Arnaiz confrontó las medidas adoptadas desde el Gobierno central -desde la revalorización de las pensiones hasta el aumento de prestaciones en materia de dependencia- con la «realidad hiriente, la desidia y el abandono» del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. En este sentido, criticó la disminución de plazas en residencias públicas durante los últimos 25 años sin que se haya construido dotación alguna. Asimismo, tachó de «indecente» que las familias tarden un año en percibir las ayudas consignadas para sufragar el coste de los centros privados, que por lo general superan los 2.000 euros mensuales.

La «perdición» de Mañueco

En clave estrictamente política, De la Rosa se dirigió al presidente en funciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para recordarle que «es él quien se presenta a estas elecciones y no Sánchez». En su opinión, es tal la «obsesión» del mandatario 'popular' con el presidente del Gobierno que no le preocupa perder el «respeto» a los votantes del PSOE.

Aparte de exigir «altura política» a Mañueco para alcanzar «consensos con los diferentes» llegado el caso, el exalcalde de Burgos volvió a defender la gobernanza de la lista más votada mientras achacaba la estrategia del líder autonómico del PP al «miedo» y el «nerviosismo». Sobre todo, agregó, a «perder votantes hacia Vox».

«Esa será su perdición», advirtió De la Rosa convencido de que el votante tradicional del PP busca la «centralidad» frente a las «posiciones radicales, reaccionarias y extremistas» de Vox. Así las cosas, aseguró que «seguimos con la mano tendida para que Mañueco se olvide de Sánchez».