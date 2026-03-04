El Corte Inglés regresa al centro de Burgos con un supermercado en la calle Vitoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Corte Inglés vuelve al centro de Burgos con un nuevo supermercado en la calle Vitoria, número 48, y ya está todo listo para su apertura mañana jueves, 5 de marzo. La compañía volverá a tener presencia en uno de los ejes comerciales más transitados de la ciudad con un espacio pensado para la compra diaria en un ambiente que emula al que se ofrece en el centro comercial Parque Burgos.

Los empleados tienen prácticamente terminado el aprovisionamiento del género en las estanterías y expositores esperando al momento de la inauguración que se producirá este jueves, mientras que los operarios daban los últimos retoques a la urbanización exterior del supermercado, que ocupa los mismos locales en los que El Corte Inglés abría sus puertas como tienda de moda, calzado y electrónica.

La nueva sala de ventas guarda una uniformidad estética con el que El Corte Inglés ya gestiona al final de la calle Madrid y que otorga a este supermercado un ambiente sumamente atractivo para las compras, con un aspecto boutique y un amplio catálogo de productos de calidad.

El Corte Inglés trae su formato de supermercado al centro de Burgos con una nueva tienda.S. L. C.

El nuevo establecimiento se ubica entre la calle Vitoria y la avenida Arlanzón, en la zona de Villa Pilar, y supera los 1.600 metros cuadrados y pone el foco en las secciones de alimentación fresca, con frutería, pescadería, carnicería, charcutería y pastelería. La propuesta se completa con una bodega amplia y su oferta de platos preparados, una de las líneas habituales del formato de supermercado de la cadena.

Adicionalmente, la oferta comercial se completa con una agencia de viajes, que la marca ya operó en la misma ubicación y que ahora ha sido renovada.