Soria ¡YA!, Vía Burgalesa y Sentir Aranda culpan a Estado y Comunidad del deterioro del transporte en La Ribera

Soria ¡YA!, Vía Burgalesa y Sentir Aranda han responsabilizado al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León del deterioro del transporte público en la comarca de la Ribera del Duero, en las provincias de Soria y Burgos.

El cabeza de lista de Soria ¡YA! Ángel Ceña, el número uno de Vía Burgalesa, Álvaro Eguiluz, y el alcalde de Aranda de Duero y candidato de Sentir Aranda, Antonio Linaje, han denunciado este miércoles en la localidad soriana de Langa de Duero la pérdida de calidad y de frecuencias en las líneas de autobús que vertebran la Ribera del Duero y afectan directamente a la provincia de Soria.

En este sentido, han señalado a los responsables políticos tanto al Gobierno de España, por la gestión de las concesiones estatales, como a la Junta de Castilla y León, por su competencia en las líneas autonómicas y por su falta de exigencia ante los incumplimientos.

Los diferentes candidatos han manifestado que uno de los ejemplos más claros es la conexión Soria-Aranda-Valladolid, eje que vertebra de este a oeste el valle del Duero en ausencia de tren. El primer autobús desde Soria llega a Valladolid a las 12.55 horas, horario QUE impide acudir a una reunión de trabajo por la mañana, a una cita médica o a una clase.

Según los contratos vigentes, entre las líneas estatales y autonómicas deberían prestarse 86 expediciones semanales entre Soria y Valladolid, pero en la práctica se realizan 42. "Los contratos están caducados desde hace años y se mantienen prorrogados sin nueva licitación, mientras ninguna administración obliga a los concesionarios a cumplir íntegramente las expediciones fijadas", ha apuntado Linaje.

En la línea Coria-Salamanca-Soria-Barcelona, dependiente del Estado, el contrato contemplaba 35 expediciones semanales entre Soria y Barcelona y 14 entre Soria y Salamanca. En la actualidad no se presta ningún servicio entre Soria y Barcelona y únicamente se mantienen dos expediciones semanales entre Soria y Salamanca durante el periodo lectivo. La concesión está caducada desde 2017 y no se ha promovido una nueva adjudicación que restituya la conexión.

Por otro lado, en la Soria-Zaragoza, cuyo contrato venció en 2013 y continúa prorrogado, estaban previstas seis expediciones diarias por sentido, dos de ellas por Ólvega. "Hoy se realizan tres por sentido y menos de la mitad de las que deberían pasar por esa localidad. La reducción supera el 50 por ciento de lo establecido en contrato", han lamentado los representantes políticos.

También en la línea Madrid-Aranda de Duero-El Burgo de Osma se constatan incumplimientos. Así, el contrato prevé 24 expediciones semanales entre Madrid y El Burgo de Osma y 14 entre Santo Tomé del Puerto y El Burgo. De las 38 previstas, solo se realizan 24, al no ejecutarse el tramo Santo Tomé del Puerto-El Burgo de Osma.

Además, han indicado que se producen transbordos no previstos y el horario reducido de la taquilla en la estación de autobuses de El Burgo de Osma dificulta la compra anticipada de billetes, trasladando esa carga al conductor y generando retrasos. En el tramo Madrid-Aranda también se prestan menos expediciones de las fijadas contractualmente.

Incumplimientos

Las formaciones políticas consideran que ni el Ministerio de Transportes está incumpliendo con su obligación de supervisar y licitar las concesiones estatales, ni la Junta está ejerciendo una defensa firme de los intereses de la comunidad.

Los candidatos a las Cortes han criticado que se hable de "movilidad sostenible" o de "certezas" mientras los servicios reales pierden frecuencias y utilidad.

Además, en materia de infraestructuras viarias, Ángel Ceña ha recordado el compromiso asumido en su día por el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que todas las capitales de provincia de Castilla y León estarían conectadas por autovías o autopistas. "Más de 20 años después, ese objetivo sigue sin cumplirse en el eje Burgos-Soria", ha recalcado.

Las formaciones han reclamado la finalización efectiva de la Autovía del Duero (A-11) y la ejecución de una autovía autonómica entre Burgos y Soria que vertebre el interior y refuerce la conexión entre ambas provincias.

Soria ¡YA!, Vía Burgalesa y Sentir Aranda han señalado que exigirán el cumplimiento íntegro de los contratos vigentes, la licitación inmediata de las concesiones caducadas, la recuperación de todas las frecuencias recortadas y la restitución de las conexiones estratégicas.

"Sin transporte útil, sin infraestructuras adecuadas y sin un plan específico de desarrollo, la Ribera del Duero y la comarca de Pinares seguirán perdiendo oportunidades", han lamentado en Langa de Duero.