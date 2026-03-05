«El PP es un monstruo que lleva muchos años gobernando y que se cree que todo es suyo»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Pregunta.- ¿Cómo está afrontando esta campaña electoral?

Respuesta.- Con mucho ánimo, muchas ganas y muy entretenido. Y disfrutando cada momento, porque es una buena disculpa para estar con la gente, y sobre todo que la gente se está acercando mucho. Y eso reconforta y quiere decir que nuestro mensaje cala.

P. -¿Qué mensaje es el que quiere transmitir?

R.- El lema yo creo que acierta perfectamente en lo que nosotros queremos aplicar, que es sentido común. Al final las soluciones de muchos de los problemas que tenemos tienen que estar basadas en soluciones reales para la gente que nos reclama que la gestión, en este caso en Castilla y León, del Partido Popular no es buena. Y las soluciones se aplican pensando con claridad y con sensatez. Y el sentido común es el ejemplo de lo que muchas veces, porque además, las soluciones muchas veces nos las da la gente en la calle. Porque todas esas cosas la gente dice, oye, pero la Junta no nos escucha. Y muchas veces el PP en este caso está muy desconectado de la gente.

P.- ¿Qué necesidades tiene Burgos en infraestructuras y qué propone Vox?

R.- Gran parte de las inversiones son estatales, son del Gobierno de España que durante muchos años nos ha ido negando. Es el Tren Directo que la Junta de Castellón ha defendido casi de perfil y creo que deberían haber apretado más en vez de favorecer otros. A nosotros no nos parece mal que se beneficie a otras provincias o que se intente vertebrar toda la comunidad, pero no quitando a Burgos en este caso. Bueno, de las carreteras que te voy a contar cómo están, si realmente es increíble, como yo que tengo que ir mucho a Valladolid, el deterioro en los dos últimos años pero sobre todo en este año, es terrorífico. Hay que acabar la autovía a Aguilar, o la A-11. Todas las ciudades de Castilla y León tienen que estar bien comunicadas, con buenas frecuencias, por tren y obviamente por carretera.

P.- ¿Qué opina de la reciente aprobación en el Congreso de impulsar el Directo?

R.- Es el oportunismo típico del PP que intenta tener el protagonismo que va perdiendo poco a poco, pero nosotros la hemos apoyado, nuestros compañeros en el Congreso tienen muy claro que es esencial, la hemos apoyado siempre. Cada vez que sale a la palestra el Tren Directo el PP se pone allí el primero, pero luego desaparecen después del 16 de marzo, ya verás como no aparecen por ningún lado más.

P.- ¿Qué propuestas defiende en materia sanitaria, en el caso de Burgos?

R.- El problema de la sanidad es que primero está saturada por una inmigración masiva y descontrolada que está saturando los servicios públicos y entre ellos la sanidad, los centros de salud, atención primaria, urgencias, hospitales. La atención primaria debería tener muchísimo más desarrollo, muchísima más capacidad técnica y obviamente más personal, está claro que se necesitan médicos, se necesitan personal sanitario en los pueblos y en las comarcas. Se aprobó una ley por unanimidad en las Cortes, que es una ley que presentó Vox con el Partido Popular, la ley de puestos de difícil cobertura, que es sanitaria, se aprobó después de trabajarla, el PP no la quería, estuvo haciéndose el remolón y entendíamos que la apuesta era buena. Y luego tampoco podemos tardar tanto en hacer las obras. Cuando me dicen que la gestión es buena, pues si tardas tantos años en hacer el centro de salud del Silo, pues eso no es buena gestión, es un desastre.

P.- ¿Qué propone en educación?

R.- La educación tiene otros problemas, muchas veces son el mantenimiento de los colegios o que falte algún instituto, por ejemplo en Miranda están reclamando el tercer instituto y yo creo que a veces el Partido Popular no se plantea, se cierra en banda y como no lo proponen ellos, pues habrá que estudiarlo. Lo que hay que desterrar es un adoctrinamiento que el PP niega pero que existe, lo que no puede ser es que los niños reciban no conceptos, o sea, reciben ideología cuando no debería ser. Hay una reacción dentro, eso ya un poco de los más mayores, contra esa estigmatización de lo que son los chavales. Al final los chavales se rebelan y dicen pero es que yo soy chico y yo no tengo por qué estar todo el día escondiéndome como si fuese alguien malo, que eso la ideología fanática de género los criminaliza sin tener por qué.

P.- ¿Qué propone en materia de vivienda?

R.- Es muy importante, uno, agilizar las licencias, no puede ser que se tarde tanto en dar licencias a los que quieren construir pisos, eso es esencial. Bajar impuestos, si tú lastras o grabas tanto una vivienda al final la estás haciendo menos asequible. Mira, en el S4 creo que hay, ayer me decían, un piso, 80 metros cuadrados por 295.000 euros. Eso es una locura, ¿quién puede pagar eso? Entonces al final hay que reducir impuestos, hay que construir en más altura para que los costes de construcción sean más baratos por lo tanto la puesta a la venta de los pisos sea más barata. Liberalizar el suelo, no puede ser que el suelo esté tan encorsetado. La vivienda tiene que ser de protección, que llegue a los jóvenes y que puedan acceder a una vivienda a un precio razonable.

P.- ¿Qué plantea para que los jóvenes no se vayan de Burgos?

R.- Yo creo que los jóvenes, al final, necesitan estímulos adaptados a sus necesidades o a sus anhelos.

P.- ¿Cómo se consigue retener a los jóvenes?

R.- Si no tenemos buenas comunicaciones, si no tenemos posibilidad de vivienda... También es verdad que nuestros chicos muchos se van a estudiar fuera y eso hace que luego les cueste volver. Y luego, si no les damos posibilidad de que puedan estudiar en las universidades de Castilla y León, porque las copan otros que tienen mejores notas, porque es más fácil sacar el acceso a la universidad con distintas condiciones, eso hace también que los de fuera vienen a estudiar aquí, se forman aquí.

P.- ¿Cree que Vox conseguirá el tercer procurador por Burgos?

R.- Estamos trabajando para ello. Nosotros salimos a intentar obtener los mayores votos posibles. Yo creo que el trabajo dirá si lo conseguimos. Desde luego no vamos a dejar en el empeño de llegar a todos los rincones. Es cierto que sí que hay un fenómeno social en torno a Vox. Lo vimos en el mitin del viernes aquí en Burgos, que fue algo excepcional y la gente muy entregada. Y luego lo vimos ayer también en Aranda, que algunos de Aranda me decían esto es impresionante. Es verdad que los jóvenes son los que más vienen, son obviamente los más animados, pero se acerca gente de todas las edades y eso es bueno. Ese es el camino para obtener el tercero.

P.- Tanto en Extremadura como en Aragón, Vox ha crecido en el número de procuradores. ¿En el caso de Castilla y León, si no pasara eso, si Vox no creciera en el número de procuradores, sería un fracaso?

R.- Yo creo que no. Las tendencias siempre son buenas y es verdad que la calle te marca muy bien cómo va, pero Vox en 2022 obtuvo el mayor porcentaje de votos y los mayores procuradores, es decir, lo que ha hecho ahora Extremadura y Aragón es lo que ya hicimos nosotros en 2022. Por lo tanto, el listón está alto y sabemos que somos la tercera fuerza, pero bueno, que nos estamos acercando al Partido Socialista y en muchos sitios seguramente le podremos llegar a superar localmente. Por lo tanto, yo creo que nunca sería un fracaso, porque consolidar cuando nos daban por enterrados 20.000 veces, pues yo creo que eso demuestra que el proyecto de Vox es sólido y que tiene base.

P.- ¿Qué líneas rojas hay para pactar con el PP?

R.- Nosotros en estos momentos no estamos pensando en eso. Nosotros lo que queremos es que el pacto va a ser con los castellanos y leoneses que nos voten, los burgaleses que nos voten, ese es el pacto. Estamos intentando llegar a todos los sitios que se entienda claro que nosotros queremos gobernar y que queremos gobernar de verdad, pero para cambiar las cosas. Si no vamos a cambiar las cosas, pues ya ves que nos vamos de los gobiernos.

P.- Insisto en lo de los pactos con el PP porque es un escenario muy probable.

R.- Se está negociando en Extremadura, se está negociando en Aragón y sí, está claro que se hablará, está claro que seguro, si más o menos la tendencia se cumple, claro que vamos a hablar.

P.- ¿Influye para bien o para mal que hayan gobernado con el PP en Castilla y León?.

R.- Creo que para bien, porque hemos aprendido mucho. Porque ya tenemos experiencia, sabemos la complejidad del socio, sabemos que a veces hay que cerrar un poquito más, afinar mejor las cosas y bueno, pues el PP es un monstruo que lleva muchos años aquí gobernando y se cree que todo es suyo y no, no, esto es de los ciudadanos.

P.- Entonces, si le pregunto si se ve como consejero...

R.- ¿Yo? ¿Qué coño? No, no, no, para nada. No, no, yo estoy bien donde me pongan, no me preocupa mucho eso la verdad. Me lo he pasado bastante bien, he aprendido muchísimo de la gente y de mis compañeros y creo que las Cortes es un sitio divertido, porque no todo tiene que ser a cara de perro. Ese es el sitio para discutir, porque hay árbitro, hay normas y está regulado y creo que ahí es donde podemos debatir.

P.- ¿La omnipresencia de Abascal en campaña no le diluye como candidato en favor de la marca Vox?

R.- A mí no me importa, yo disfruto cada intervención de Santiago porque la verdad es que llega mucho, es un líder muy solvente, es un líder que le gusta estar entre la gente y por lo tanto es una buena tarjeta de presentación, todo lo contrario, yo lo veo al revés.

P.- ¿Le preocupa el efecto que pueda tener en su potencial electorado la presencia de SALF, de Alvise?

R.- Creo que nosotros tenemos nuestro proyecto, debemos defender nuestro proyecto y hay más rivales. Creo que el foco hay que tenerlo en el trabajo.