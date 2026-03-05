El Juan de Colonia se solidariza con la Asociación Española contra el Cáncer

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Alumnos de los Ciclos Formativos de Servicios Comerciales Grado Básico, Actividades Comerciales de Grado Medio así como Comercio Internacional y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales en sus Grados Superiores, junto a compañeros de la Formación Profesional Adaptada, del Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Colonia han entregado a la delegación burgalesa de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) el dinero recaudado durante el mercado solidario celebrado el pasado 12 de diciembre.

La actividad, organizada con fines solidarios, consistió en la venta de productos navideños, algunos de ellos aportados por organizaciones de apoyo a personas con discapacidad, como las flores y plantas del Centro Ocupacional para personas con Discapacidad Intelectual 'El Cid', o las cestitas de mimbre del Centro Ocupacional las Calzadas, así como los artículos de regalo procedentes del Centro de Educación Especial de Puentesaúco de Aspanias así como los artículos navideños del Centro Ocupacional de Briviesca.

En la misma jornada tuvo lugar una rifa, en la que cualquier alumno, profesor, o personal trabajador, del centro podía obtener un número vendido por el alumnado implicado en la organización de esta actividad.

Distintas empresas de la ciudad colaboraron de forma altruista y solidaria, donando distintos productos que se sortearon el mismo día, sumando así mas valor y atractivo a la iniciativa.

Con la recaudación obtenida tanto de la rifa como del mercadillo se acordó por los alumnos organizadores de esta actividad, realizar una donación a la Asociación Española contra el Cáncer, reafirmando así el compromiso de los estudiantes con causas solidarias y de compromiso social.

Los visitantes del mercadillo pudieron disfrutar de una gran variedad de productos y participar en la rifa, mientras contribuían a una causa solidaria.

Para el alumnado la experiencia supuso una oportunidad única de aplicar sus conocimientos en: Gestión de Ventas, Atención al Cliente y Marketing, al tiempo que acompañaban a colectivos con necesidades especiales.

El centro ha querido destacar, la gran implicación de todos los estudiantes demostrando que la Formación Profesional, no solo transmite competencias técnicas, sino también valores humanos y sociales, esenciales para su desarrollo personal y profesional.

El acto de la entrega de la recaudación de este mercadiño navideño solidario, tuvo lugar ayer, en el que estuvieron presentes Eduardo González, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos, Adriana Manso, como coordinadora del voluntariado y Fernando Ciudad, gerente de la asociación, quienes recibieron la donación de manos del director del Centro Don Rafael Borja Elúa Mínguez.

Durante su visita, los representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, compartieron con el alumnado y el profesorado del centro, las diferentes iniciativas y programas, que la entidad desarrolla en la provincia, destacando la importancia del voluntariado como una herramienta de solidaridad y compromiso social.

Asimismo, animaron a los estudiantes a sumarse a su programa de voluntariado participando activamente en las acciones que lleva a cabo la asociación.

Desde el centro integrado de Formación Profesional Juan de Colonia, "se agradece profundamente, la colaboración de toda la comunidad educativa por su implicación y generosidad, que hacen posible la realización de actividades que promueven la educación en valores y la responsabilidad social".