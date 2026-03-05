Dos mujeres heridas, en Burgos y Aranda, tras ser arrolladas mientras circulaban en patinete

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En poco más de un par de horas, dos mujeres han resultado heridas este jueves en la provincia de Burgos tras ser arrolladas mientras circulaban en patinete. El primer accidente, según confirman fuentes del 112, tenía lugar a las 8:38 horas en la capital, concretamente en la calle Mariana Pineda, en el barrio de Fuentecillas.

De acuerdo a la información recabada, la conductora del VMP, de 32 años, fue atropellada por un turismo y requirió asistencia sanitaria al sufrir daños leves en la cara y en la boca. Como suele ser habitual en estos casos, aparte de dar aviso al Sacyl también se trasladó la incidencia a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.

Minutos antes de las 11 de la mañana, la sala de operaciones del 112 recibía una nueva llamada, esta vez en Aranda de Duero, alertando de un suceso similar en la plaza Santiago. La víctima, en este caso, fue atendida por el personal sanitario después de manifestar dolor en un costado.