Hiperbaric impulsa el talento científico global con una edición renovada de los HPP Research Awards

La compañía española dedicada al desarrollo de equipos industriales de altas presiones, Hiperbaric, impulsa un año más el talento científico global con la tercera edición de los HPP Research Awards, una iniciativa que reafirma su compromiso con la innovación científica y el fomento del talento investigador en el campo del procesado por altas presiones para alimentación.

Como novedad este año, el ganador podrá visitar una de las tres HPP Incubators que Hiperbaric tiene en Burgos, Miami (Estados Unidos) y Shangai (China). Asimismo, además de premios en metálico, los tres finalistas tendrán la oportunidad exclusiva de mostrar su investigación a través de la web y las páginas de redes sociales de la compañía burgalesa.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, estos galardones se consolidan como un “referente internacional” para reconocer la excelencia en investigaciones que impulsen el desarrollo y la aplicación de la tecnología HPP, una herramienta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, la calidad nutricional y la sostenibilidad de la cadena alimentaria.

Los galardones están dirigidos a estudiantes de grado y posgrado, investigadores postdoctorales y profesionales del ámbito académico, con fecha de graduación entre 2022 y 2026. Todas las candidaturas deberán presentarse en inglés y cada investigador podrá enviar una única propuesta en la que la tecnología HPP tenga un papel central en la consecución de los resultados, independientemente de la temática.

El departamento de Aplicaciones Alimentarias de Hiperbaric realizará una primera preselección de las diez mejores candidaturas, que serán evaluadas posteriormente por un jurado compuesto por la doctora Nora Adzahan, profesora de la Facultad de Tecnología Alimentaria de la Universidad Putra Malasia; el doctor Jorge Saraiva, profesor e investigador de la Universidad de Aveiro, en Portugal; y Carole Tonello, doctora en Ciencia de los Alimentos y vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Hiperbaric.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 5 de abril. El día 12 de mayo se conocerán los tres finalistas, quienes expondrán sus trabajos en una webinar el día 27 de mayo ante el jurado, que decidirá ese mismo día el nombre del ganador, según informaron hoy fuentes de la compañía a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.

Catalizador global de las altas presiones

A través de los HPP Research Awards, Hiperbaric continúa fortaleciendo su papel como catalizador global del conocimiento en procesado por altas presiones. La tecnología HPP desempeña un papel clave en la seguridad alimentaria, la extensión de vida útil sin conservantes, la preservación nutricional y el desarrollo de soluciones alineadas con los desafíos actuales de sostenibilidad y reducción del desperdicio alimentario.

“Con estos premios desde Hiperbaric buscamos impulsar no solo tecnología, sino también conocimiento”, afirmó el CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando, quien subrayó que “esta iniciativa pone en valor el papel de los jóvenes investigadores como impulsores de las tendencias tecnológicas que definirán el futuro del sector alimentario”.