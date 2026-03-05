El equipo de la Universidad de Burgos logra el segundo puesto en el concurso 3x3 TecnoVitae

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La creatividad, el trabajo en equipo y la innovación tecnológica del alumnado universitario de Castilla han quedado patentes en la primera edición del concurso 3x3 promovido por la Fundación TecnoVitae , en el que el equipo ErgaOmnes, de la Universidad de Burgos, ha logrado un destacado segundo puesto.

Este certamen, dirigido a estudiantes de las universidades públicas de Castilla y León, nace para impulsar el talento joven y fomentar la reflexión estratégica en torno a los grandes retos actuales de Europa. Esta primera edición, bajo el lema “Europa en manos jóvenes”, planteaba un desafío común: proponer soluciones innovadoras que, apoyadas en la inteligencia artificial, contribuyan a reforzar la autonomía y competitividad de Europa en un contexto global cada vez más exigente.

Tras una primera fase celebrada online, consistente varias pruebas colaborativas, como la presentación del grupo, el diseño visual del proyecto y la elaboración de materiales audiovisuales explicativos, cinco equipos accedieron a la final presencial celebrada en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Cada grupo dispuso de dos intervenciones, en inglés y en español, de seis minutos cada una, para demostrar su dominio de la comunicación multilingüe y su capacidad para trasladar ideas complejas con claridad y convicción.

El equipo integrado por Leyre Busto Ordóñez y Cristina Martínez González, estudiantes del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y la Procura; Juana Ramírez Muñoz, del Grado en Derecho; y Lucas Manuel Da Silva Cartucho, del Doble Grado en Derecho y en Ciencia Política y Gestión Pública, acompañados de su tutor Carlos De Lara, defendieron la propuesta “EUR -IA”. Este proyecto plantea la implantación de una inteligencia artificial europea, entrenada y alojada en infraestructuras dentro de la UE, que garantice que los datos de ciudadanos y empresas permanezcan bajo jurisdicción europea y cumplan la normativa comunitaria. La iniciativa combina soberanía tecnológica, al reducir la dependencia de proveedores externos, seguridad y ética regulatoria, y competitividad económica.

Un jurado de alto nivel institucional, académico y empresarial – del que formó parte Miguel Ángel Mariscal Saldaña, vicerrector de Empresa, Campus y Digitalización de la UBU - reconoció la solidez, originalidad y adecuación al reto planteado por la organización de la propuesta burgalesa, lo que refleja el grado de preparación y compromiso.

Este resultado no solo reconoce el esfuerzo de los cuatro estudiantes, sino que también consolida a la Universidad de Burgos como un referente en la formación de jóvenes capaces de ofrecer soluciones innovadoras a los retos europeos, lo que refleja tanto el potencial de la institución como el compromiso de su alumnado con una Europa más autónoma, tecnológica y preparada para el futuro.