Detenido en Burgos por suplantar la identidad de otro ciudadano para trabajar en una fábrica

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han procedido días atrás a la detención y puesta a disposición judicial de un varón de entre 30 y 40 años de edad, investigado por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación comenzó a finales del pasado año, cuando una empresa radicada en Valladolid y subcontratada para realizar labores de limpieza en las instalaciones de un centro de producción del polígono de Villalonquejar de Burgos, interpuso denuncia al tener conocimiento de que, si bien se había formalizado un contrato de trabajo con una persona para realizar las labores indicadas, era otra persona diferente quien estaba acudiendo a realizar su jornada laboral.

Las primeras gestiones practicadas permitieron determinar la veracidad de tales informaciones, resultando que la persona que formalizó el contrato nunca acudió a su puesto de trabajo, si no que lo hacía el a la postre detenido, quien carecía de autorización para trabajar en España.

A juicio de los investigadores, las diligencias policiales realizadas acreditan que ambos individuos actuaron en connivencia. Así, el primero de ellos, quien en origen firmó el contrato con la empresa matriz, le facilitó su documentación y sus datos al detenido, quien fue en realidad quien acudía al puesto de trabajo, actividad para la que no estaba legalmente autorizado.

Del mismo modo, el detenido utilizó dicha filiación para gestionar la apertura de una cuenta bancaria donde percibir la nómina. Todo ello, como ha quedado acreditado, a cambio de una contraprestación económica de carácter mensual.