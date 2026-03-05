Un atrapado en un accidente en Las Quintanillas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de 32 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibió una aviso a las 11.48 horas de un accidente en el kilómetro 150 de la autovía A-231 sentido León, en Las Quintanillas.

En el informe se indica que se trata de un golpe por alcance en el que están involucrados una furgoneta y un camión. Se informa además, de que hay una persona atrapada en el interior de la furgoneta que se encuentra consciente.

El 1-1-2 traslada aviso a Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a Bomberos de Burgos que actúan en el lugar para liberar a la víctima, y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a un varón de 32 años.