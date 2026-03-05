Antolin cierra la compra de energía renovable con BRUC

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Antolin, líder en la fabriación de componentes para el automóvil en el mundo y proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del vehículo, ha firmado un acuerdo de compra de energía renovable a largo plazo (VPPA, por sus siglas en inglés) con BRUC, uno de los primeros productores independientes de energía renovable de España.

La operación se enmarca en la estrategia de Antolin para avanzar en la descarbonización de sus operaciones y reforzar su compromiso de acción climática. SE Advisory Services, la división global de consultoría de Schneider Electric, líder mundial en tecnología energética, ha asesorado a Antolin en la definición de su estrategia de adquisición de energía renovable y en la estructuración y negociación del VPPA.

El acuerdo contempla la construcción de dos plantas fotovoltaicas por parte de BRUC, que entrarán en operación en 2027. La compañía ha apostado por nuevas instalaciones para cumplir con los estándares más exigentes, como los de RE100, para maximizar el impacto en la descarbonización.

Gracias a esta alianza, Antolin reducirá de forma significativa sus emisiones mediante garantías de origen renovable por un volumen anual de 100 GWh durante 10 años, en línea con sus objetivos de descarbonización y la transición hacia una economía baja en carbono.

Se estima que el acuerdo permitirá cubrir el 60% del consumo eléctrico europeo de la compañía con energía renovable. La iniciativa responde al contexto de transformación que atraviesa el sector de la automoción, en el que fabricantes y proveedores están acelerando sus compromisos climáticos y demandan soluciones que contribuyan de forma tangible a reducir la huella de carbono de toda la cadena de valor.

Según ha señalado Miguel Marañón, Chief Corporate & Business Officer de Antolin, "este acuerdo representa un avance especialmente relevante dentro de nuestra estrategia de negocio sostenible. Para Antolin, apostar por soluciones estructurales y de largo plazo no solo garantiza estabilidad y seguridad en el suministro energético, sino que también nos permite avanzar de manera consistente y medible en la reducción de nuestra huella de carbono".

A su vez, estima que "con iniciativas como esta reforzamos nuestro compromiso con un modelo industrial más responsable y eficiente, alineado con las expectativas de nuestros clientes y con las exigencias regulatorias del mercado europeo".

Al mismo tiempo, prosigue, "consolidamos nuestra posición como un socio industrial fiable, innovador y comprometido con la sostenibilidad, capaz de acompañar a nuestros clientes en sus propios objetivos ambientales y de competitividad”.

“Estamos encantados de contribuir a la sostenibilidad de Antolin mediante el suministro de energía renovable que impulsa sus objetivos de descarbonización. Para BRUC, esta alianza representa un paso firme en nuestro compromiso con la construcción de un modelo energético más limpio y sostenible. Además, estos acuerdos son fundamentales para el desarrollo y consolidación de nuestro plan de negocios a largo plazo”, ha afirmado Luis Venero, CEO de BRUC.

Por su parte, John Powers, Vicepresidente de Energías Renovables y Cleantech en Schneider Electric Advisory Services, ha destacado: “La competencia global y la incertidumbre geopolítica están redefiniendo el panorama automotriz europeo. La apuesta de Antolin por un PPA a largo plazo refleja su confianza en la fortaleza industrial de Europa y en una vía pragmática hacia la descarbonización".

Al aprovechar las condiciones favorables del mercado renovable para asegurar precios estables, "Antolin gana predictibilidad de costes, refuerza la resiliencia de su negocio y reduce sus emisiones". Con este enfoque práctico de la sostenibilidad, "Antolin demuestra cómo generar valor real. Animamos a otros a no quedar paralizados por la incertidumbre, sino a actuar con determinación para avanzar en la acción climática y fortalecer su competitividad a largo plazo”.

El acuerdo se suma a otras iniciativas impulsadas por Antolin en ámbitos como la mejora de la eficiencia energética de sus centros productivos, la progresiva electrificación de procesos industriales y el trabajo conjunto con clientes y proveedores para avanzar hacia una movilidad más sostenible.