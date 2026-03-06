«Ya venimos de un gobierno con Vox y abandonaron, y eso es algo de lo que deben dar cuenta ellos»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Marta Arroyo admite que se llevó una sorpresa cuando la nombraron candidata del PP por Burgos para las próximas elecciones autonómicas. Desde 2019, cuando dejó de ser alcaldesa de Salas de los Infantes, no regresaba a la primera línea. Tras el vértigo inicial, se mostró convencida de que es «una oportunidad» y un agradecimiento por la confianza depositada en ella.

Pregunta.- ¿Cómo está afrontando esta campaña electoral?

Respuesta.- Efectivamente la campaña empezó oficialmente, formalmente el jueves 26 a las 12 de la noche, ya el viernes el primer día de campaña, pero como ya he dicho, la única diferencia desde el viernes hacia hoy y las tres, cuatro, incluso cinco semanas anteriores, pues es que no podíamos pedir el voto directamente, porque por lo demás continuamos recorriendo la provincia, reuniéndonos con distintos colectivos, pateando la calle para hablar con la gente, o sea, que venimos haciendo prácticamente lo mismo las semanas anteriores.

P. -¿Cómo surge su candidatura? ¿Cómo reaccionó cuando se lo plantearon?

R.- Pues de absoluta sorpresa. Así es la realidad, porque bueno, yo fui alcaldesa de Salas de los Infantes, dejé la Alcaldía en el 2019 y desde ese momento he estado, he seguido totalmente vinculada al Partido Popular al que pertenecía muchísimos años antes, pero ya no estaba en primera línea política. Entonces, cuando a mí me lo comentan la primera vez, sorpresa absoluta. En los primeros instantes lo valoras, lo das vueltas, pues si me merece la pena complicarme la vida, porque tenía una vida muy organizada y muy fácil. Pero luego le das vueltas, es una oportunidad, al que le gusta la política pues más todavía y bueno, tengo que intentarlo, si han confiado en mí, pues yo tengo que estar a su altura, estar a la altura del proyecto y desde ese primer momento que se pasa el primer vértigo y la primera sorpresa, pues la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión.

P.- ¿Qué plantea el PP para Burgos en cuanto a infraestructuras, teniendo en cuenta que el PP ha estado gobernando en todos estos años?

R.- El programa electoral del Partido Popular, que contiene 1.031 medidas, y algunas en concreto dirigidas a la provincia de Burgos. Y las más destacadas, precisamente en materia de infraestructuras, pues va a ser el avance en la construcción de la variante de Aranda, como nuevo vial que una la carretera comarcal BU-925 con la nacional 122. Un compromiso ya con las Merindades de arreglo de la carretera CL-629, y el compromiso a futuro de arreglar otros dos tramos donde están demandando un tercer carril.

P.- ¿En el ámbito sanitario?

R.- La construcción de los nuevos centros de salud. Bueno, no solo lo que se va a hacer, sino también lo que se ha hecho. Hay que destacar el centro de salud del Silo y se va a ampliar el centro de salud de Las Huelgas. Va a haber nuevos centros de salud en Roa de Duero, en Villadiego, en Melgar, en Espinosa, en Valle de Mena. En algunos de ellos ya están muy avanzadas las gestiones y cedidos los terrenos. En otros están pendientes de esas cesiones.

P.- El programa plantea varios centros de salud en Burgos para este mandato, pero el del Silo ha tardado décadas en ser realidad

R.- Pues sí, pero yo ahí tengo una experiencia personal, que la construcción y todas las tramitaciones para el nuevo centro de salud del Silo, aunque ya viniera demandándose con anterioridad, fueron paralelas a la construcción del nuevo centro de salud de Salas de los Infantes. Iba todo a la vez, toda la tramitación, todas las cuestiones administrativas, cesión de parcelas, todos los convenios urbanísticos, toda la licitación del proyecto de las obras, y el centro de salud de Salas se inauguró en el 2019, cuando yo acabo de dejar de ser alcaldesa de Salas. O sea, que todos esos años no se le pueden achacar en ningún caso a la Junta de Castilla y León, porque en el devenir de las obras surgen muchos inconvenientes, como han surgido aquí, y gracias a Dios en Salas no tuvimos esos problemas y fue todo rodado.

P.- ¿Se podrán ver todos esos centros salud abiertos en el próximo mandato si gobierna el PP?

R.- Pues ojalá se puedan ver todos los previstos, porque son todos ya compromisos firmes. Por lo menos se podrán ver en cuanto a la disposición por parte de la Junta.

P.- El Tren Directo se ha vuelto a poner de actualidad tras la aprobación en el Congreso, a iniciativa del PP, de impulsar su reapertura. Partidos como Vox lo califican de electoralista.

R.- El presidente Feijóo, aquí en Burgos, ya se comprometió expresamente y no estábamos en época electoral a que cuando él fuera presidente del Gobierno se procedería a la apertura del Tren Directo. Con lo cual, ahora no es ningún momento de oportunismo político, igual que no lo ha sido con otras proposiciones no de ley que se han presentado exactamente igual. Es fruto del debate político en el Congreso de los Diputados cuando el Grupo Popular considera que es el mejor momento. Pero ese es un compromiso firme de Feijóo, que además hoy [por el martes pasado] se ha ratificado por parte de Cuca Gamarra.

P.- ¿Entonces confía en la reapertura del Tren Directo?

R.- Yo confío plenamente porque el compromiso por parte del presidente Feijóo no fue dubitativo en ningún momento. O sea, fue firme al comprometerse con el Tren Directo.

P.- Otro compromiso con Aranda es con el impulso del Puerto Seco

R.- Sí, y de hecho el presidente Mañueco se comprometió allí con los empresarios en una de estas reuniones sectoriales que hemos estado manteniendo, como decía en época preelectoral, era una de las demandas que le pusieron sobre la mesa la necesidad de ampliar el polígono industrial, ya que el polígono industrial actual dispone de terreno, pero son parcelas muy pequeñas que no se adaptan a las necesidades de las empresas porque requieren parcelas mucho más grandes. Salieron más temas, como lo del puerto seco incluirlo como centro logístico, y ahí les explicó que se estudiará con detalle todas esas cuestiones, pero su compromiso fue firme a apoyar con la ampliación de Prado Marina.

P.- En el caso de las infraestructuras industriales está el parque tecnológico, que también está cerca de estar en marcha, pero es cierto que es un proyecto que también ha tenido muchas vicisitudes.

R.- Es verdad que por fin se ha terminado su construcción, que ha pasado por muchísimos retrasos y muchísimos problemas, pero hoy tenemos el parque tecnológico terminado y ya simplemente pendiente de cuestiones mínimas para que ya entre en funcionamiento una infraestructura muy demandada desde Burgos, por las necesidades para poder atraer nuevas empresas, que las empresas existentes puedan ampliar sus infraestructuras y que todo ello es fundamental para atraer empleo. Y otra realidad aquí en Burgos es el nuevo polígono industrial El Parralejo de Melgar de Fernamental y que permitirá generar empleo y fijar población.

P.- Ese es uno de los principales retos en un territorio como Burgos y que sea población joven.

R.- Efectivamente, uno de los principales problemas que nos afectan a Burgos y a Castilla y León, que son generales, es el de la despoblación y sobre todo en el medio rural. Entonces, para atraer a esa población joven al medio rural, lo primero que tienen que tener es empleo. Hay que apostar por los polígonos industriales, por los incentivos a las empresas para su implantación en el medio rural. En este sentido, el programa electoral contiene muchas medidas de apoyo a los jóvenes, de apoyo a las industrias y de apoyo a las familias jóvenes que también tienen muchos problemas para entrar a vivir en una vivienda, sea en su propiedad o sea en alquiler. El presidente Mañueco ha sido muy firme comprometiéndose a construir 800 viviendas, 300 de ellas en Burgos. También que parte de esa vivienda sea con precios bonificados, con alquileres bonificados, que pueden llegar al 50% de la renta, al 60% en el caso de los jóvenes, al 75% en el caso del medio rural.

P.- Hace unos días hablaba de la posibilidad de conseguir el quinto procurador, incluso el sexto.

R.- No me muevo en decir hay que ir a por esto, hay que hacer estos votos y tal. Yo, como he dicho al principio, estoy muy ilusionada con el proyecto, cuento con una candidatura estupenda y con un equipo detrás que nos está ayudando muchísimo y con todo ese trabajo y con toda esa ilusión salimos a ganar las elecciones y a conseguir el mayor número de votos posibles para el Partido Popular con el único objetivo de conseguir un Gobierno estable. Que tengan que ser cinco, seis, siete, pues ojalá fueran once, pero no se trata de un número, se trata de conseguir los mejores resultados.

P.- ¿Se ve como consejera?

R.- No. Yo ahora me presento a la lista del Partido Popular para las Cortes de Castilla y León y lo que tengo a la vista es que voy a ser procuradora de las Cortes algo que me hace mucha ilusión porque en las Cortes Legislativas es donde se toman las principales iniciativas que luego más nos afectan en el día a día, pero desde luego hasta ahí es donde están mis objetivos puestos a día de hoy.

P.- ¿Están condenados a entenderse con Vox?

R.- Bueno, condenados a dialogar formando equipo de gobierno y no formándolo. Eso es a lo que estamos condenados. La única condena que yo entiendo es esa, dialogar y entendernos. Lo otro no es una condena, es fruto también del juego democrático y los resultados que arrojan las urnas que serán los que haya que tener en cuenta y con esos datos pues funcionar a partir del 16 de marzo.

P.- Pero con Vox ya ha habido una experiencia de gobierno.

R.- Es verdad que si hay que entenderse tenemos que dialogar y eso es parte además del juego democrático. O sea, que es que está perfecto con todo el que quiera dialogar. Pero también es verdad que ya venimos de una experiencia con Vox en Castilla y León que formaban parte del gobierno y lo abandonaron. Pero eso es una cuestión de la que tienen que dar cuenta ellos y responder ellos, que nosotros poco más podemos decir.