Tres heridos en una salida de vía en la AP-1 en Briviesca
El accidente se produjo por antes de las 11 de la mañana cuando el vehículo circulaba en sentido Vitoria
Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado esta mañana en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso de la la Guardia Civil de Tráfico de Burgos a las 10.53 horas en la el que informa de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 35 de la AP-1, en Briviesca sentido Vitoria.
Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico solicitan asistencia sanitaria para tres personas, una mujer y dos varones. El 1-1-2 ha informado a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado recursos al lugar.