Tres heridos en una salida de vía en la AP-1 en Briviesca

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado esta mañana en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso de la la Guardia Civil de Tráfico de Burgos a las 10.53 horas en la el que informa de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 35 de la AP-1, en Briviesca sentido Vitoria.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico solicitan asistencia sanitaria para tres personas, una mujer y dos varones. El 1-1-2 ha informado a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado recursos al lugar.