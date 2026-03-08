El Correo de Burgos

FOTOS: Así ha sido la manifestación infantil y familiar del 8M de Madres de la Leche

Organizada por la entidad burgalesa y con salida en la Plaza de Cid, decenas de niños y niñas acompañados por sus familias reivindicaron la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a ritmo de batucada

Instante de la manifestación organizada por Madres de la Leche.

Instante de la manifestación organizada por Madres de la Leche.TOMAS ALONSO

Virginia Martín
Burgos

