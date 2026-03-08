Mañueco: "Defenderé esta tierra por encima del interés de Sánchez y de sus socios porque no son de fiar"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausura en Burgos un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer.Rubén Cacho

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP Alfonso Fernández Mañueco se reivindicó como el garante de los intereses de Castilla y León frente a quienes, el PSOE de Castilla «nuestras necesidades no están en su agenda política». Por ello, afirmó que «defenderé esta tierra por encima del interés de Sánchez y de sus socios, con el socialismo de Castilla y León, porque no son de fiar».

Fernández Mañueco, que participó en un acto en Burgos con motivo del Día Internacional de la Mujer, señaló que el modelo que defiende el PSOE es el modelo de «Ana Redondo, la ministra de Igualdad, la de las chapuzas de la pulsera antimaltrato». Y eso «no lo queremos para nuestra tierra». Con el ecuador de la campaña electoral ya superado, el candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León advirtió que ya están las cartas boca arriba, «hoy sabemos quiénes somos los que tenemos un proyecto y venimos a gobernar, el Partido Popular». Y son otros, «los que vienen a bloquear ese gobierno».

El presidente del PP de Castilla y León remarcó que «nosotros venimos a gobernar, no venimos a buscar un hueco, ni venimos tampoco a poner palos en las ruedas, ni a conformarnos con la oposición». Por eso, en un mensaje a Vox, «quienes no quieran participar en la solución que se aparten».

En este contexto, Mañueco dejó claro que «podéis tener la certeza de no pactaremos con el socialismo de Castilla y León», porque «ha demostrado que esta tierra no le importa». Mañueco incidió en que el socialismo ha demostrado que «nuestros problemas no son sus problemas, que nuestras necesidades no están en su agenda política». Es más, añadió que «yo defenderé esta tierra por encima del interés de Sánchez y sus socios, con el socialismo de Castilla y León, porque no son de fiar».

Como contrapunto expuso la «buena gestión» del PP en el Gobierno de Castilla y León, con «los mejores servicios públicos de España», con una de las «economías más dinámicas de nuestros país, somos líderes en el crecimiento industrial». Y se preguntó por qué «si nosotros estamos y no sé sentimos orgullosos de tener los mejores servicios públicos por qué no podemos celebrarlo todos juntos y porque algunos intentan simplemente sacar rédito electoral por intentar atacar al Partido Popular y no son capaces de reconocer los logros de la comunidad de Castilla y León».

El presidente del PP de Castilla señaló que «podéis tener la certeza de vamos a gobernar para todos» porque no nos mueve el odio ni tampoco el enfrentamiento», algo que «hemos demostrado a lo largo de los años» porque «para nosotros todos son lo mismo, nos voten o nos voten».

Mañueco aprovechó el acto del Día de la Mujer para anunciar nuevas medidas si asume el Gobierno de Castilla y León. Entre ellas destacó que la promoción de mujeres en el acceso a la Formación Profesional científica y tecnológica porque es «esencial el talento y el trabajo femenino» en los sectores innovadores. Anunció también el desarrollo de dos programas sanitarios ‘Mujer 50+’ y ’Mujer 70+’ con el objetivo de la detección precoz y la prevención de enfermedades específicas de la mujer en esas franjas de edad. Además, se impulsarán medidas en la promoción de hábitos saludables, el cuidado de la salud emocional y la atención a la soledad no deseada

El apoyo al emprendimiento será otros de los aspectos que atenderá el PP. Mañueco recordó que sin una mujer se hace autónoma «le pagamos 18 meses la cuota de la Seguridad Social» y si la contratan «cubrimos durante un año la Seguridad Social». En el caso de las mujeres rurales, Mañueco anunció un incremento del 15% en el pago joven de las ayudas de la PAC y una nueva línea de ayudas para apoyar la incorporación al sector agrario, «con una especial atención también a las mujeres por encima de los 40 años».

Propuestas que, en resumen supone la reafirmación, el «compromiso irrenunciable que tiene el Partido Popular con la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres». Y agradeció el compromiso de las mujeres del PP, como un ejemplo de «capacidad, valía, de tanta buena política como representáis».