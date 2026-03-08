Marta Arroyo apuesta por una "igualdad que no enfrente", sino que "una" y "acompañe" para avanzar "sin miedo, ni divisiones"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La cabeza de lista del PP por Burgos a las Cortes, Marta Arroyo, abogó hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por una igualdad que “no enfrente”, sino que “una” y “acompañe", para poder avanzar “sin miedo, ni divisiones”. En su opinión, se trata de una “cuestión de justicia” que recalcó se demuestra “con hechos”, ofreciendo “oportunidades” en materia de empleo, pero también un “entorno seguro” o apoyos para que la conciliación de la vida familiar y laboral no sea “una carrera de obstáculos”.

En el acto de la campaña electoral de los ‘populares’ este domingo en Burgos, Marta Arroyo apostó por no distinguir “por género” entre hombres y mujeres, porque aseguró la igualdad es “libertad” y añadió que la “verdadera victoria” llegará cuando no sea necesario celebrar un día como el 8 de marzo, lo que indicará que es una “costumbre y no una excepción”.

“Todos somos distintos”, dijo ante unas 500 personas en el Fórum Evolución de la capital, pero precisó que no lo deben ser en derechos y oportunidades. A su juicio se debe seguir trabajando para alcanzar una “plena igualdad” para que cada uno pueda conseguir lo que se proponga en función de sus capacidades.

De esta forma, sostuvo que alcanzar la igualdad no es una “quimera o un sueño”, ya que recordó hace menos de 100 años las mujeres no podían ni votar, mientras ahora el PP las ha situado como número uno en siete listas electorales. Por ello, este 8 de marzo, a su juicio debe ser un día de “reconocimiento” a todas las que han hecho que la sociedad avance y también de “agradecimiento” a los hombres que entendieron que la igualdad “no les resta”, sino que suma a todos.

“Feminismo identitario”

Por su parte, el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, tildó de “memez” la alusión del candidato socialista Carlos Martínez a León como una “Castilla dentro de Castilla”. En cambio, él habló de León y de Castilla y a través de mujeres como Urraca I, Teresa de León o Isabel la Católica. “Este es el feminismo identitario de Castilla y León”, señaló.

“Hoy Burgos aprecia a sus mujeres”, dijo para remarcar los bajos datos de paro femenino de su provincia, las mujeres que se han convertido en directivas de grandes empresas o las candidatas del PP a las Cortes. Por ello, señaló que no era necesario teñirse el pelo de rojo o morado para salir a las calles a defender a las mujeres.

Además, destacó que en esta campaña electoral ha habido “mucho ruido”, algo de lo que admitió podía hablar en “primera persona”, si bien señaló que no lo haría en esta ocasión. Por contra, remarcó que también ha habido “muchas nueces”. Frente al “cabrero”, defendió que hay “una inercia más imparable”, “más serena”, “más potente”, “más práctica” y “más necesaria”, como son las “certezas” del PP.

Por ello, este 8 de marzo Borja Suárez pidió el voto para un “presidente transformador”, “del pueblo” y “con reflejos” como Alfonso Fernández Mañueco, al tiempo que reconoció el “autonomismo útil” del expresidente Juan Vicente Herrera, que seguía el mitin desde las primeras filas.

“Oportunidades” y “certezas”

Igualmente, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, la primera regidora de la ciudad, arrancó el acto felicitando a las mujeres por este 8M, pero también a los hombres. En su opinión, hay que ofrecer “oportunidades” y “certezas” a ellas, sin dejar “a un lado” a ellos. “En otros sitios lo único que hacen es ponérselo más complicado a las mujeres”, dijo.

Por el contrario, Ayala destacó como una “certeza” la educación gratuita de cero a tres años, las políticas de conciliación o las de cuidados de las personas mayores. A su juicio, los ciudadanos piden a los políticos que dediquen menos tiempo a los “insultos” y más servicios.

“Necesitamos certezas en Burgos”, dijo la alcaldesa porque añadió “va como un tiro”. Necesitamos que siga yendo bien”, apostilló, tras destacar las inversiones para el Mercado Norte, para el bulevar o para los accesos a los barrios.

Los de “enfrente”, añadió, están hablando “quién sabe qué”, ya que señaló “sólo les queda el ruido”. Además, indicó que otros, en alusión a Vox, no quieren gobernar porque “desgasta”. Por ello, aseguró que Fernández Mañueco va a seguir siendo el presidente de la Comunidad.