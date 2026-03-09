La lucha de un pequeño pueblo de Burgos por salvar su impresionante retablo del siglo XVI

En el horizonte, los cuarenta metros de la torre de la iglesia de San Esteban Protomártir de Mazuela se alza como un faro que vigila los campos de la comarca del Arlanza. Pero dentro de este templo, que combina la sobriedad del gótico tardío con la elegancia del renacimiento y algunas ampliaciones posteriores al siglo XVIII, su gran retablo de madera de once metros de altura pide auxilio.

Así lo explica Jennifer Romo García, restauradora y alma técnica de un proyecto impulsado por los vecinos de esta localidad burgalesa. El objetivo «es conservar el patrimonio de la villa para poder legarlo a generaciones futuras», explica la joven, natural de la localidad vecina de Villanueva de las Carretas, donde ha abierto su taller de conservación y restauración, Lilithxxa’s.

Vista general del retablo que el pueblo quiere restaurar.J.R.G. El retablo Mazuela cuenta hoy con «apenas medio centenar de vecinos censados», pero su iglesia tiene la planta y la ambición de una colegiata. «Lo más destacado es su tamaño enorme para el pueblo que es», explica Jennifer, quien señala que «seguramente, en tiempos pasados, Mazuela tuvo un importante peso en la comarca y de ahí el tamaño de su iglesia parroquial».



El templo es una joya que respira la influencia de los grandes. «No solo cuenta con el gran retablo sino que hay once más repartidos por la seo». Se suma «una balaustrada atribuida a Juan de Vallejo, un púlpito de piedra único con relieves geométricos y el trabajo de la saga de los Bueras, los hermanos Simón y Pedro y su sobrino Juan, artistas que en el siglo XVI tejieron una red de arte sacro por toda la zona y que son los autores del gran retablo».



Parte del retablo de la iglesia de Mazuela que se quiere restaurar.J.R.G. El estado de la pieza En el año 2021, el pueblo se daba a conocer gracias a un exitoso crowdfunding que permitió a los cazoleros arreglar el tejado de la iglesia. Ahora, la prioridad está en el interior. El retablo mayor, datado sobre 1583, sufre hoy las consecuencias de la humedad, los cambios bruscos de temperatura y el paso de los siglos. «La policromía está muy sucia por el polvo, la tierra y el humo de las velas, que han ennegrecido la parte baja», detalla la experta. Aunque la carcoma no ha sido agresiva en la base, «no sabemos qué nos encontraremos en las partes más altas una vez se coloque el andamio».



Además, «las grietas y los desprendimientos en el soporte y la cornisa son preocupantes», señala la restauradora, quien también destaca el mal estado de la figura del San Esteban Protomártir, que «se bajaba y se subía para algunas celebraciones y está rebarnizada». Por otra parte, «las predelas han sido limpiadas y como consecuencia se han desprendido las hojas de oro».



Jennifer Romo, vecina de la comarca, es la encargada del trabajo de restauración de la pieza.J.R.G. El trabajo de restuaración Romo asegura que «los vecinos hacen lo que pueden y como pueden» y «limpian con la mejor intención», pero recuerda que «cada elemento requiere un cuidado y un proceso concreto». En este sentido, cree que la figura del restaurador a veces se ve como «la policía del patrimonio» y «cuando preguntamos qué procedimientos y productos se han utilizado en la limpieza y mantenimiento de algunas piezas, los vecinos no nos cuentan todo por miedo o vergüenza, pero es importante que sepamos qué se ha hecho para actuar de la mejor manera y recuperar con la máxima calidad y dignidad todos los materiales».



Parte del retablo que se quiere restaurar.J.R.G. Un proyecto integral Para recuperar esta impresionante joya patrimonial, Mazuela ha puesto en marcha un proyecto cultural integral, ‘Mazuela Ergo Sum’. «Los vecinos no querían centrarse solo en una campaña de micromecenazgo sino hacer algo más grande y trasversal y, sobre todo, que implique a todo el pueblo». Y es que el objetivo es que «la intervención sea transparente y lo más participativa posible», afirma.



El proyecto, que previsiblemente arrancará entre agosto y septiembre, y tendrá «una duración estimada de los trabajos de entre cuatro o cinco meses», se sostiene sobre tres pilares financieros. «Aplicaremos a una subvención de la Diputación de Burgos, lanzaremos una campaña de micromecenazgo en verano y el pueblo se está volcando en preparar y desarrollar diversas actividades culturales como talleres, conferencias, etc. Esperamos que todo ello sea suficiente para financiar el arreglo».

Imagen del retablo de la iglesia San esteban Protomártir de Mazuela.J.R.G. Comunicación y visibilización Además de buscar formas de financiarse, el proyecto también quiere darse a conocer y para eso «estamos trabajando también de forma paralela en una estrategia de comunicación», explica la restauradora. Así, a través de los perfiles de Mazuela Ergo Sum en TikTok, Instagram y Facebook, y de una web que «estamos terminando de construir para que sea accesible a todo el mundo», el objetivo es «llegar a todos los públicos y dar a conocer nuestro patrimonio y todo lo que estamos haciendo».



Cristo del retablo que Mazuela quiere restaurar.J.R.G. Un pueblo volcado Para hacer un seguimiento del proceso del proyecto, vecinos y restauradora se reúnen cada quince días, «un sábado sí y otro no», para evaluar las necesidades y determinar los pasos a seguir, ir diseñando el plan de acción y los gastos, y proponer nuevas acciones culturales para recaudar fondos. Y es que «todo el pueblo está volcado en este objetivo común», asegura Jennifer.



Es precisamente esa implicación horizontal de los vecinos la que hace único este proyecto de restauración. «Da gusto trabajar con los vecinos de Mazuela, están implicados en todo el proceso», comenta Jennifer con orgullo. «Cecilio, el párroco, gestiona el apoyo del Arzobispado, mientras que los jóvenes del pueblo utilizan drones para generar material audiovisual de la iglesia y del retablo», ejemplifica.

